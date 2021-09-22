Аскеру Даутову 39 лет. Он родился и вырос в Чечне, впоследствии переехал в Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь у него родились двое детей — сын и дочь. Аскер работает мотористом в ПАО «Сургутнефтегаз» с 2013 года. В этом году из-за работы, как считает сам мужчина, он стал фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.

«Я стал задыхаться и кричать от боли»

Вечером 20 июля Аскер Даутов получил производственное задание. Ему предстояло проехать на КАМАЗе 200 километров из Сургута в город Лянтор. Не подозревая ни о чем, Аскер Даутов сел в автомобиль, запустил системы навигации и отправился в рейс.

Около полуночи при въезде в город Лянтор машину остановили сотрудники ГИБДД. Они попросили показать документы на КАМАЗ. Аскер Даутов протянул им документы, а сам остался в салоне. Сотрудники ГИБДД двинулись к служебному автомобилю. Через несколько секунд к Аскеру Даутову подошли двое в гражданской одежде. Они потребовали выйти из грузовика. Даутов отказался. Через несколько секунд его выволокли силой и начали избивать.

— Меня били руками и ногами, я чувствовал физическую боль. Затем на меня надели наручники, но кто именно, я не видел. Затем кто-то из них сделал захват рукой за шею и стал сдавливать. Я начал задыхаться и кричать от боли, просил о помощи, думал, что, может быть, меня услышит кто-то из проезжающих. Я спрашивал у мужчин, зачем меня бьют и на каком основании. Мне ничего не отвечали, — рассказывает Аскер Даутов.

«Я почувствовал, что мне что-то подложили»

Впоследствии двое неизвестных взяли его под руки и оттащили к зданию заброшенного КПП у въезда в город Лянтор. Там они представились сотрудниками полиции и показали удостоверения на имена Максима Лукашко и Андрея Филипповича. Пока Аскера Даутова вели к зданию, он обратил внимание, что вблизи уже не было машины сотрудников ГИБДД.

— Я потребовал у них вызвать Следственный комитет, УФСБ для разбирательства, что за беспредел здесь творится. Они стали угрожать словами «замолчи», «мы тебя закопаем», «ты подозреваешься в преступлении», но в каком конкретно не было сказано. Никаких сопротивлений я им не оказывал, я был в наручниках. Потом они затащили меня в темное помещение [заброшенного КПП], уронили лицом вниз и начали издеваться, раздвигать мне ноги. Тогда же они опять начали меня избивать, били ногами по пояснице. Затем подняли руки, куртку, спецодежду «Сургутнефтегаза». Я почувствовал, что мне что-то подложили в районе спины между футболкой и комбинезоном, — вспоминает Аскер Даутов.

Позже его вывели на улицу, где к КПП привели еще двоих человек — в качестве понятых. Из-за спины под спецовкой у Дадутова полицейские вытащили пакет с наркотиками. Мужчина прямо сказал, что тот ему подбросили несколько минут назад и отказался подписывать протокол досмотра.

В ответ его ударили по затылку. Аскер Даутов обратил внимание, что изъятый пакет никак не опечатали и не упаковали.

После осмотра машины Даутова посадили в полицейский автомобиль и доставили в отдел полиции №1 города Лянтор. На утро его повезли на медосвидетельствование. Там он сдал мочу на анализы. Как говорит сам Аскер Даутов, медсестра приняла баночку, поставила ее на полку, после чего его попросили выйти в коридор. Сама медсестра осталась в кабинете с сотрудником полиции.

В тот же день против Даутова возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Спустя сутки его отпустили под подписку о невыезде. Он уехал домой к семье.

«О моем местонахождении знало только начальство»

На следующий день Даутов написал заявления в Следственный комитет, местное отделение УФСБ и зафиксировал побои. Также он сдал анализы, которые не выявили содержание наркотических веществ в организме.

Даутов к тому моменту уже понял, с чем могла быть связана эта ситуация. Он говорит, что узнал одного из понятых. Им якобы был некий Денис Зинченко — сын его коллеги, ранее судимый за хранение запрещенных веществ. Тогда Даутов и предположил, что его преследование вызвано происходящим на работе.

— За день до этого на маршруте меня уже останавливали на проверку. Тогда сотрудник ГИБДД сказал, что поступила информация, что я могу находиться в алкогольном опьянении. Алкотестер показал нулевой результат. О моем местонахождении знало только начальство, так как у них есть доступ к данным системы ГЛОНАСС (система навигации — прим.ред.), установленной в автомобиле, — говорит Аскер Даутов.

«Я опасаюсь за свою жизнь»

В 2019 году у Даутова разгорелся конфликт на работе. Начальство отказалось начислять ему премию и лишило доплат за тяжелые условия работы. Перед этим Даутов жаловался на нарушения со стороны его непосредственного начальника — Дмитрия Матюнина. Он говорит, что ему неоднократно предлагали уволиться. В ответ Даутов подавал новые жалобы.

— Я думаю, Матюнин просто хочет избавиться от меня, так как я выявляю его нарушения на производстве и докладываю Генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз». За три года, с 2019 по 2021-й, мне удалось отменить его приказы и вернуть незаконно удержанную заработную плату. К тому же я узнал, что на протяжении с 2013 по 2017 год работодатель меня обманывал и не выплачивал северные надбавки в размере 40%. Это крупная сумма денег. 16 сентября суд вынес решение в мою пользу и взыскал с работодателя 300 тысяч рублей, — говорит Аскер Даутов.

По его словам, он обещал рассказать не только о нарушениях начальства при организации рабочего процесса, но и о злоупотреблении полномочиями — фиктивное трудоустройство знакомых, использование техники «Сургутнефтегаза» при строительстве собственного дома.

— На меня началась настоящая охота, я опасаюсь за свою жизнь. Я подозреваю, что сам начальник СТУ ПАО «Сургутнефтегаз» является инициатором моего дела. Возможно, он заплатил деньги, чтобы мне подбросили наркотики. Уволить меня с работы он не может по трудовому законодательству, так как я выполняю свои трудовые обязанности без нарушений. Он уже давал команды своим подчиненным, чтобы меня выжить с работы. Я создаю для него помеху, выявляю очень серьезные махинации, криминал, — считает Аскер Даутов.

«Физически не мог сопротивляться»

Проверка на содержание наркотиков в организме, которую Даутов проходил под наблюдением полицейских, показала положительный результат. Медики обнаружили в анализах запрещенное вещество — пирролидиновалерофенон.

Даутов считает эти результаты сфабрикованными. В качестве доказательства он приводит результаты анализов, которые сдал сам после освобождения из отдела полиции. Кроме того, он отмечает, в результатах экспертизы указано, что его личность установлена при помощи паспорта, но при задержании у него не было с собой документов.

Также он обращает внимание, что полицейские, производившие его задержание, объясняли применение силы и наручников его сопротивлениями. Сам Даутов говорит, что он физически не мог сопротивляться избиению.

— Если я сопротивлялся, почему они не составили протокол об этом? Почему не возбудили дело о неповиновении сотрудникам полиции? Потому что я этого не делал, — говорит Аскер Даутов.

Расследование его уголовного дела продолжается. Он нашел адвоката, с помощью которого пытается доказать фабрикацию улик. Официально Даутов продолжает работать на прежнем месте. Фактически после избиения он ушел сначала на больничный, а позже — в отпуск.