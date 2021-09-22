Законопроект об утверждении Парижского климатического соглашения поступит на рассмотрение парламента Турции в октябре, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Документ будет включать декларативные обязательства Анкары в соответствии с конструктивными шагами в экологической сфере.

«Турция не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису и призыву. Наша страна готова предпринять должное и в вопросе климатических изменений, и защиты окружающей среды», - подчеркнул глава Турецкой Республики. – Мы одна из первых стран, подписавших Парижское соглашение по климату. Ни одна страна не имеет право игнорировать такие соглашения, несмотря на свою силу».

По его словам, процесс ратификации соглашения будет завершен до начала конференции ООН по изменению климата, которая состоится в ноябре в шотландском Глазго.

«Мы рассматриваем этот процесс, который приведет к радикальным изменениям в нашей политике в области инвестиций, производства и занятости, как один из основных элементов нашей стратегии до 2053 года», – цитирует президент Anadolu.

Помимо этого, Эрдоган в своем выступлении затронул тему израильско-палестинского конфликта, обострившегося этой весной на фоне массовых выселений арабских семей из Восточного Иерусалима.

«Ближний Восток не достигнет мира пока Израиль не прекратит политику оккупации и аннексии. Мы продолжим отстаивать статус палестинского народа. План мирного сосуществования двух государств [Палестина-Израиль] должен быть возрожден без дальнейших промедлений», – сказал он.

Вспоминая итоги другого конфликта – Второй Карабахской войны - Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что успехи Азербайджана ведут к развитию и укреплению безопасности на всем Южном Кавказе.

«Азербайджан, пользуясь своим правом на самооборону, пресек оккупацию своих земель. Это открыло окно возможностей и мирных инициатив в регионе», – указал президент.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция озабочена проблемой сохранения территориальной целостности Украины, включая Крым. В этой связи он заявил, что Анкара никогда не признает аннексию полуострова.

Турция выступает и против нарушения прав человека властями КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. «Китаю необходимо приложить усилия для защиты базовых прав уйгурских тюрок-мусульман в рамках территориальной целостности Китая», – считает турецкий лидер.

Президент также призвал международные структуры способствовать обеспечению безопасности и возвращению сотен тысяч беженцев рохинья на свою родину в Мьянму.

Кроме того, в своей речи Эрдоган затронул развитие ситуации в Сирии. Глава Турции отметил, что «мировое сообщество не вправе еще 10 лет закрывать глаза на продолжение кризиса» в этой стране.

По его словам, война в Сирии привела к гибели сотен тысяч и перемещению миллионов человек. «Гуманитарная катастрофа в Сирии разворачивалась на протяжении целого десятилетия на глазах у всего мирового сообщества», – констатировал Эрдоган.

«Мы должны, - сказал президент, - проявить еще более сильную волю к поиску политического решения проблемы, основанного на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, и таким образом, оправдать ожидания сирийского народа».

Турция, по словам Эрдогана, защитила достоинство человечества в своем подходе к сирийскому кризису, однако она не в силах принять новые волны беженцев. Глава государства подчеркнул, что, помимо сирийцев, в Турции сейчас проживает еще миллион беженцев из разных стран. «У нас нет ни средств, ни терпения, чтобы сдержать новый наплыв беженцев. Пришло время всем заинтересованным странам справедливо распределить бремя и ответственность», – предупредил Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что Турция не только приняла почти 4 млн сирийцев – больше, чем любая другая страна в мире, – но также ведет активную борьбу «на местах» с террористическими группировками, которые, по его словам, «утопили регион в крови и слезах».

«В результате усилий Турции и за счет понесенных ею человеческих жертв мы смогли обеспечить добровольное возвращение 462 тыс. сирийцев в районы, в которых мы обеспечили безопасность», – пояснил он.

Кроме того, добавил Эрдоган, благодаря присутствию Турции на севере страны, были спасены жизни миллионов людей и предотвращено их перемещение с мест проживания.

Президент не оставил без внимания и афганский вопрос. «Мы хотим, чтобы афганский народ обрел покой, установив в стране мир как можно скорее. Как Турция, мы будем продолжать выполнять свой братский долг перед афганским народом», – отметил он.

Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил, что благодаря активной помощи Турции признанному международными институтами правительству в Ливии было установлено перемирие. «Мы продолжим поддерживать его», – заверил политик.

В речи президента были затронуты и проблемы пандемии и вакцинации. В частности, он обещал в скором времени «поделиться с миром» турецкой вакциной TURKOVAC, призвав при этом уйти от прививочного национализма. «В то время, как миллионы людей болеют, продолжающийся прививочный национализм – это позор для человечества. Слаборазвитые страны были оставлены один на один с болезнью», – возмутился Эрдоган.

В Нью-Йорке, где проходила 76-я сессия ГА ООН, Реджеп Тайип Эрдоган также вчера встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили крымский вопрос, соглашение о зоне свободной торговли, поставку в Украину сжиженного природного газа с Ближнего Востока при содействии Турции, а также сотрудничество в военно-морской сфере.