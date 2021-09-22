Москва считает AUKUS еще одним военным блоком против КНР и РФ
ПОЛИТИКА
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Москва считает AUKUS еще одним военным блоком против КНР и РФСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что с созданием нового альянса ставится под удар «вся архитектура безопасности» в Азии, создаются предпосылки для «подрыва авторитета» АСЕАН и других региональных объединений
Фото: ТАСС / Others
22 сентября 2021 г.

Оборонный альянс AUKUS, куда вошли Великобритания, США и Австралия, стал еще одним военным блоком, который направлен против Китая и России, заявил секретарь Совета безопасности РФ, ранее много лет возглавлявший ФСБ, Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Он сравнил новый альянс с Индо-тихоокеанским объединением QUAD, в составе которого США, Индия, Австралия и Япония. По его мнению, последний – это военно-политический блок с выраженным «проамериканским характером», прообраз азиатского аналога НАТО.

Вашингтон, считает Николай Патрушев, будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом, для «проведения антикитайской и антироссийской политики».

Те же самые цели, по его словам, преследует американо-британо-австралийский AUKUS.

При этом секретарь Совбеза отметил, что с созданием нового альянса ставится под удар «вся архитектура безопасности» в Азии, создаются предпосылки для «подрыва авторитета» Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других региональных объединений.

«Азия сегодня приобретает такое же геополитическое и экономическое значение для всего мира, каким некогда обладала Европа», - сказал он.

Ранее о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS объявили президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон.

В опубликованном совместном заявлении для СМИ указывается, что AUKUS призван защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки. Неожиданное появление нового блока вызвало осложнения в американо-французских отношениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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