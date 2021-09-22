В Стамбуле открылся Международный фестиваль авиации, космоса и технологий «Технофест-2021»

В Стамбуле открылся Международный фестиваль авиации, космоса и технологий «Технофест-2021». Он продлится шесть дней. Свои стартапы в разных сферах представят изобретатели со всего мира. В первый день участники и гости фестиваля смогли увидеть авиашоу с участием БПЛА, боевых самолетов и вертолетов. #Стамбул #космос #БПЛА