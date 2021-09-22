В Батуми хотят построить искусственный Пальмовый остров, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

«Мы уже договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг», – сказал Торнике Рижвадзе в интервью телеканалу «Имеди».

По его словам, в этом году власти начнут углубленное исследование о целесообразности проекта с экономической точки зрения. Для этого в страну пригласят международных архитекторов, дизайнеров и строителей. Как только будет получен положительный ответ, начнется строительство.

Глава правительства считает этот проект «уникальным» по своему значению. Будет создана новая туристическая локация на Черном море, появятся рабочие места, отметил он.

Сумма вложений в проект пока неизвестна, но Торнике Рижвадзе заявил, что речь идет о «довольно больших» средствах.

Идею о строительстве искусственного острова раскритиковала оппозиция. У здания правительства уже прошла акция протеста, пишет сайт «Грузия Online». Ее участники принесли с собой воздушные шары, пальмовые ветки и попросили передать их Торнике Рижвадзе.

Представители оппозиции посчитали заявление властей «предвыборным спектаклем». Правительство «насмехается» над избирателями, говоря о грандиозных идеях, в то время как из-за неисправной канализации жители города не могут нормально передвигаться после дождя, отмечают противники амбициозного проекта.

Архипелаг «Пальмовые острова», который состоит из трех больших искусственных островов и имеет форму пальмы, был сооружен в Дубае (ОАЭ) в целях расширения небольшой площади эмирата и его ограниченной береговой линии. Архипелаг – национальное достояние ОАЭ, широко известное туристам. Острова застроены роскошной недвижимостью, пятизвездочными отелами и пляжами.