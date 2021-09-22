Российские граждане в 2020-м перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, следует из данных ЦБ РФ о банковских и небанковских отправлениях резидентов, на которые обратил внимание Forbes.

В прошлом году переводы россиян в 68 стран дальнего зарубежья выросли, а в 130 – сократились, следует из документов Центрального банка. При этом совокупно в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем годом ранее.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров охарактеризовал подавляющее большинство стран, куда поступали средства россиян, как юрисдикции «с ослабленным регулированием». Половина лидирующих по абсолютной сумме или по процентному росту переводов из России оказались юрисдикциями, где облегчен режим получения гражданства или вида на жительство, из которых не все широко известны в РФ.

В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд – до $7,7 млрд. Для Швейцарии это третий за всю историю результат, рекорд пришелся на кризисный 2014 год ($9,7 млрд). В первом квартале 2020 года перечисления в Швейцарию подскочили почти вдвое в годовом выражении и на протяжении всего года оставались повышенными.

В Люксембург российские резиденты перечислили $1,3 млрд – абсолютный рекорд для этой юрисдикции. Сумма выросла на $513 млн, что сопоставимо с ростом прямых инвестиций России в эту страну (плюс $831 млн). Основной ее скачок пришелся на второй квартал 2020 года: тогда в Люксембург из России перевели $526 млн – вчетверо больше, чем годом ранее.

На третьем месте по росту объема переводов – Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн – до $2,5 млрд, благодаря чему страна потеснила США в топе крупнейших адресатов российских денег. Если бы не Brexit, cумма могла бы быть значительно больше, считает cтарший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко: королевство вышло из ЕС в начале 2020 года, но до конца года оставалось частью еврозоны.

Перечисления россиян в Монако в 2020 году увеличились на $341 млн, превысив $1,1 млрд. Сумма переводов туда увеличивалась на протяжении всего года, но этот рост резко ускорился в третьем квартале: тогда в страну перевели $476 млн — почти втрое больше, чем годом ранее. Средняя сумма одного перевода в Монако выросла соответственно с $252 000 до $623 000.

Замыкает пятерку лидеров Турция, переводить туда стали чаще, начиная с третьего квартала 2020 года. За год россияне перечислили $684 млн – на $171 млн больше, чем в 2019-м. При этом средний чек перевода в Турцию – $1100-1200 – существенно не изменился, увеличилось общее количество переводов.

Турция также набирает популярность для переезда, отметил Нестеренко, став чемпионом 2020 года по «продаже гражданства» (т.е. получение паспорта за инвестиции). По его словам, эмиграция в эту страну особенно популярна среди жителей мусульманских регионов России.

Совокупно в перечисленные пять стран россияне в 2020 году перевели $13,3 млрд – на $3,6 млрд больше, чем годом ранее.