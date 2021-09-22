На базе Международного центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской начались масштабные украинско-американские учения Rapid Trident-2021, которые продлятся до 1 октября, сообщила служба по связям с общественностью Сухопутных войск страны.

Основная цель маневров – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. Впервые в истории Rapid Trident будут проведены тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

В Сухопутных войсках отмечают, что учения Rapid Trident-2021 - это важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

К учениям привлечены 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров. Кроме стран-организаторов Украины и США, в маневрах принимают участие военнослужащие Турции, Великобритании, Германии, Болгарии, Канады, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Грузии, Молдовы, Иордании и Пакистана.

В учениях также задействован личный состав Литовско-польско-украинской бригады.

Вместе с тем, 20 сентября стало известно о том, что около 20 российских военных кораблей начали масштабные огневые учения в Черном море.