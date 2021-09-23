Турция ожидает новый поток мигрантов из Афганистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН сообщил, что страна ожидает увеличение потока мигрантов из Афганистана в результате последних событий в этой стране. Он уточнил, что Турция не будет готова их принять и предложил, чтобы другие страны также поучаствовали в решении вопроса приема беженцев. #Эрдоган #Афганистан #ООН