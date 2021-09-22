Тактическая колесная бронированная машина Yörük 4x4 турецкого производства поступит на вооружение армий четырех стран, сообщает Anadolu. Планируется, что поставка начнется уже в течении этого года. Список заказчиков пока не оглашается.

Заместитель гендиректора Nurol Makina Аныл Карел сообщил, что пикап-версия Yörük 4x4 пригодна для многоцелевого использования, как в качестве боевой машины, так и для логистических задач. В Yörük 4x4 предусмотрена возможность интеграции различной полезной нагрузки и установки систем вооружения на машину.

В компании Nurol Makine отмечают, что бронированный пикап Yörük 4x4 отличается оригинальным модульным дизайном. Заказчикам предлагаются различные модификации и уровни бронированной защиты пикапа в зависимости от сферы использования.

Многоцелевой бронированный автомобиль может безопасно перевозить оружие и боеприпасы в суровых погодных и географических условиях. Благодаря этим характеристикам Yörük 4x4 может использоваться в условиях асимметричных угроз в зонах конфликтов, а также в логистической деятельности в рамках миссий ООН по поддержанию мира и военных операций НАТО.

Ранее сообщалось о том, что первым покупателем нового турецкого бронеавтомобиля станет Катар – в предзаказе значится 214 единиц Yörük 4x4. Комплектация будет меняться в зависимости от требований заказчиков.