​​​​​​​В УИК №1521 в дагестанском селе Аксай в ходе выборов в Государственную думу РФ 98% голосов за партию «Зеленых» и 0% за «Единая Россия» были «накручены» по ошибке, считает председатель регионального отделения движения «Голос» в Свердловской области Александр Грезев. Об этом он написал в Facebook.

Согласно опубликованным результатам выборов, избиратели, проголосовавшие в этой УИК, якобы «отдали» 1617 голосов «Зеленым», 25 голосов - партии «Справедливая Россия» и 8 – КПРФ, а за правящую партию не проголосовал никто. Во всех других УИК в Хасавюртовском районе Дагестана «Единая Россия» набрала более 80% голосов. В сумме партия власти, по официальным данным, получила там 82,8% голосов, а «Зеленые» – 1,8%.

Как стал возможен казус и почему победа в аксайском УИК досталась именно «Зеленым», сейчас выясняется.

На прошедших 17-19 сентября выборах в Госдуму РФ отмечено значительное число вбросов, нарушений и фальсификаций. Согласно официальным данным, «Единая Россия» получила более 28 млн голосов избирателей (49,82% голосов при явке 51,68%).

При этом известный независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, математическими методами исследующий официальные результаты голосования в РФ, сделалвывод, что на прошедших выборах без фальсификаций правящая партия получила бы не более 33% голосов по федеральному списку. Он считает аномальными не менее 13,8 млн голосов, отданных за «Единую Россию».