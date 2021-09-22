Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, соответствующее решение принято 22 сентября на заседании правительства.

Как сообщается в опубликованном правительством материале, утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения имени Крымского, Института языковедения имени Потебни, Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко и Таврического национального университета имени Вернадского.

Профильным министерствам поручено перевести образовательный процесс, который ведется на крымскотатарском языке, на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года. Необходимо также стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латиницы в других сферах жизни.

По словам вице-премьера Алексея Резникова, теперь крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые перешли на латинский алфавит. При этом он отметил, что создаются дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых есть стратегические партнеры.

«Даже на бытовом уровне каждый украинец, который будет владеть азами крымскотатарского языка, будет чувствовать себя более уверенно во время путешествий или деловых контактов в той же Турции, Азербайджане, Казахстане или Узбекистане», - считает Алексей Резников.

При этом в России продолжиться использование крымскотатарского языка на основе кириллицы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил перевести украинский язык с кириллицы на латиницу. По его мнению, в стране должно быть только два основных языка – украинский и английский. Английский Алексей Данилов назвал языком «цивилизованного общения».

Ранее сообщалось, что в соответствии с постановлением правительства Узбекистана, с 1 января 2023 года все делопроизводство в стране перейдет на алфавит, основанный на латинской графике.