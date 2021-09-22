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Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году
В рейтинг, основанный на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов, вошли 10 человек. Их общий доход за пандемийный 2020 год составил $10,7 млрд – почти на 30% меньше, чем годом ранее
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году / Others
22 сентября 2021 г.

Журнал Forbes составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной ими за продажу активов или в виде дивидендов.

В список вошли десять миллиардеров, их общий доход за 2020 год составил $10,7 млрд – почти на 30% меньше, чем годом ранее.

Первое место в рейтинге занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Дивиденды и продажа акций телеком-оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд.

В тройке лидеров рейтинга также - председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в $1,48 млрд, и глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в $1,43 млрд.

Первую пятерку замкнули глава «Лукойла» Вагит Алекперов с $1,14 млрд доходов и сенатор Сулейман Керимов и его семья ($922 млн).

Во второй половине списка – глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин ($897 млн), бизнесмены Андрей Скоч и его семья ($875 млн), Виктор Рашников ($828 млн), Геннадий Тимченко ($788 млн) и Роман Абрамович ($645 млн).

В целом, за 2020 пандемийный год состояние российских миллиардеров вырослос 25% до приблизительно 35% от ВВП РФ. По этому показателю Россия опережает все страны мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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