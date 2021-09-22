Из-за пожаров, бушевавших этим летом в различных точках Северного полушария, в атмосферу было выброшено 2,7 млрд тонн углерода, что является новым рекордом, пишет CNN со ссылкой на службу мониторинга атмосферы Copernicus.

Более половины выбросов от лесных пожаров пришлись на Северную Америку и Сибирь, свою лепту внесли также и средиземноморские пожары. Стихия в районе Северного полярного круга привела к выделению примерно 66 млн тонн углерода.

В этом году в Европе было самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Зной царил как в Средиземноморье, так и в некоторых частях Арктики и Канады. Это привело к росту количества пожаров и их интенсивности, что сказалось на увеличении выбросов углерода в атмосферу.

Кроме того, выбросы углерода в Сибири более чем вдвое превышают показатели за предыдущие 19 лет. Огонь распространился по северо-восточным частям региона еще в июне и стал утихать только в начале сентября.

Выбросы углерода - это количество углекислого газа (CO2), попадающего в атмосферу. Его увеличение является основным фактором глобального изменения климата и различных экологических кризисов.