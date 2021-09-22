ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция требует соблюдения прав палестинского народа
На Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о необходимости активизации урегулирования арабо-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства. Без его решения, по мнению Эрдогана, невозможен мир на Ближнем Востоке. Он потребовал восстановить границы Палестины 1967 года. #Палестина #Израиль #Турция
Турция требует соблюдения прав палестинского народа / Others
22 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us