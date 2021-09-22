Турция требует соблюдения прав палестинского народа

На Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о необходимости активизации урегулирования арабо-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства. Без его решения, по мнению Эрдогана, невозможен мир на Ближнем Востоке. Он потребовал восстановить границы Палестины 1967 года. #Палестина #Израиль #Турция