22 сентября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Турция требует соблюдения прав палестинского народа
На Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о необходимости активизации урегулирования арабо-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства. Без его решения, по мнению Эрдогана, невозможен мир на Ближнем Востоке. Он потребовал восстановить границы Палестины 1967 года. #Палестина #Израиль #Турция
Турция требует соблюдения прав палестинского народа / Others
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