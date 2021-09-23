ПОЛИТИКА
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Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента
Первый телефонный звонок на посту президента США Джо Байден сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель – как символ возвращения к трансатлантической стабильности. Однако она проигнорировала вызов и уехала за город
Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента
Фото: Reuters / Others
23 сентября 2021 г.

Первый телефонный звонок на посту президента США Джо Байден сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она отклонила вызов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на советников с одной из сторон.

Как поясняет издание, после переезда в Белый дом в январе 2021-го Джо Байден решил посвятить свой первый звонок иностранному лидеру Ангеле Меркель. Таким образом новый американский президент хотел подать знак о возвращении «трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи» предыдущего главы государства Дональда Трампа. Однако у канцлерин были другие планы. Она проигнорировала звонок в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином.

«У канцлера Германии были другие планы. Она отказалась ответить на звонок в ту пятницу днем, поскольку должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином», – сообщает WSJ со ссылкой на советников, не указывая, чью сторону они представляют.

Ангела Меркель посчитала символические жесты американской стороны неуместными и попросила свою команду назначить другую дату для диалога. В итоге он состоялся лишь в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась к работе. В результате первым собеседником Байдена на посту президента стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, с которым он пообщался 23 января.

Как писалранее TRT на русском, в Германии поступила в продажу книга историка Ральфа Боллмана «Ангела Меркель. Канцлер и ее время». В книге содержатся сведения о проходивших на повышенных тонах телефонных переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису. Отношения между политиками ухудшились после российской аннексии Крыма в марте 2014 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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