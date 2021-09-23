Первый телефонный звонок на посту президента США Джо Байден сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель, но она отклонила вызов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на советников с одной из сторон.

Как поясняет издание, после переезда в Белый дом в январе 2021-го Джо Байден решил посвятить свой первый звонок иностранному лидеру Ангеле Меркель. Таким образом новый американский президент хотел подать знак о возвращении «трансатлантической стабильности после нестабильности эпохи» предыдущего главы государства Дональда Трампа. Однако у канцлерин были другие планы. Она проигнорировала звонок в ту пятницу днем, потому что должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином.

«У канцлера Германии были другие планы. Она отказалась ответить на звонок в ту пятницу днем, поскольку должна была уехать в свой загородный коттедж под Берлином», – сообщает WSJ со ссылкой на советников, не указывая, чью сторону они представляют.

Ангела Меркель посчитала символические жесты американской стороны неуместными и попросила свою команду назначить другую дату для диалога. В итоге он состоялся лишь в понедельник, 25 января, когда канцлер вернулась к работе. В результате первым собеседником Байдена на посту президента стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, с которым он пообщался 23 января.

Как писалранее TRT на русском, в Германии поступила в продажу книга историка Ральфа Боллмана «Ангела Меркель. Канцлер и ее время». В книге содержатся сведения о проходивших на повышенных тонах телефонных переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису. Отношения между политиками ухудшились после российской аннексии Крыма в марте 2014 года.