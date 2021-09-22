19 июня у деревни Журавлево в Кемеровской области потерпел катастрофу принадлежавший ДОСААФ учебно-тренировочный самолет L-410. Оба пилота и два парашютиста погибли. Еще пятнадцать человек были госпитализированы с травмами различной тяжести.

6 июля на Камчатке потерпел крушение Ан-26 Б-100, унеся жизни шести членов экипажа и 22 пассажиров. При заходе на посадку самолет врезался в сопку. Наиболее вероятной причиной катастрофы следствие называет ошибку пилотирования.

16 июля 2021 года в Томской области в результате аварии совершил аварийную посадку Ан-26. В результате обледенения отказали оба двигателя, самолет перевернулся. Пассажиры остались живы, получив незначительные травмы и компенсацию в размере 100 тысяч рублей (приблизительно 1350 долларов США) на человека.

«Черный август» российской авиации

Череду авиапроисшествий августа открывает Су-35С 23-го истребительного авиационного полка, который вылетел с аэродрома «Дземги» в Комсомольске-на-Амуре 31 июля 2021 года. Спустя четыре минуты после начала полета летчик катапультировался, а самолет в качестве уже беспилотного летательного аппарата набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива еще больше часа, после чего нашел, по одним источникам, последний приют в водах Охотского моря, а по другим, в 50 километрах - от поселка Смирный на Сахалине.

Причиной аварии, по утверждениям источников в прессе, является ошибка системы отстрела ловушек, которая была активирована при взлете и которую, якобы, инициировало интенсивное радиолокационное излучение аэродрома. Система попросту приняла его за вражеский радар. Наблюдавший же за взлетом руководитель полета посчитал отстрел этих мишеней пожаром в двигателе и приказал пилоту катапультироваться.

Оставив в стороне разброс версий в новостях даже относительно предполагаемых мест падения новейшего самолета, стоит хотя бы задаться вопросом о надежности и конкурентоспособности системы активной защиты, которая принимает сигнал собственного аэродрома за излучение вражеской РЛС.

14 августа в провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился российский самолет-амфибия «Бериев-200». Две таких машины, способных взлетать как с суши, так и с воды, были арендованы с 1 июня по 31 октября у российского Минобороны. Анкара заплатит за эту помощь 203 миллиона лир — это около 24 миллионов долларов.

В результате трагедии погибли пять российских пилотов и трое граждан Турции. Сначала сообщалось о том, что за штурвалом самолета был турецкий пилот, затем поступили известия, что турецкие граждане на борту осуществляли коммуникацию пилотов с центром управления полетами и помогали россиянам ориентироваться на местности.

Сейчас на месте крушения работают турецкие следователи и следственная группа Министерства обороны РФ, но, по предварительным данным, основная проблема состояла в том, что российские самолеты не могут быть эффективны при тушении пожаров в условиях Турции. Это большие самолеты, которые успешно работают в условиях равнины, а не в горах с множеством ущелий, долин и хребтов.

Для тушения горных пожаров самолету нужно опускаться до 30 метров от огня, что для российского самолета опасно. Он хорошо работает на высоте 150–200 метров.

17 августа 2021 года при заходе на посадку в Подмосковье разбился новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Как и несколько других машин, полностью созданных после распада СССР, он считается гордостью российской авиационной промышленности – его первый полет 30 марта 2019 года освещали ведущие СМИ России. В конце августа самолет должен был стать одним из главных участников крупнейшей российской военной выставки «Армия-2021».

По совокупности двух факторов – возгоранию в районе мотора на правом крыле и проблемы с двигателями, о которых говорилось в прошлые годы в прессе, - «предварительной версией причины катастрофы» стали называть «пожар правого двигателя».

С двигателями ТВ7-117СТ было связано несколько инцидентов уже в ходе испытаний Ил-112В. Это признавали сами разработчики.

В результате расследования выяснилось, что самолет потерпел крушение, поскольку ушел в неконтролируемый крен после возгорания. Об этом 1 сентября сообщили специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиа комитета в беседе с газетой «Коммерсант».

ВВС России решили реанимировать программу Ил-112В как замену украинским самолетам Ан-140 до событий в соседней стране в 2014 году, но вынуждены были ее форсировать в результате аннексии крымского полуострова и резкого ухудшения отношений между Москвой и Киевом. В любом случае о поставках военных самолетов из Украины после 2014 речи быть не могло. В результате, по факту, потерян один из двух самолетов Ил-112В и единственный летающий на данный момент.

18 августа в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Летчик истребителя погиб.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения указал не простые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.

23 августа там же, в Астраханской области, истребитель МиГ-29 сгорел во время планово-ремонтных работ. Самолет проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью, никто не пострадал.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних автокатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не летчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

27 августа 2021 г. пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что недалеко от Перми потерпел крушение тактический бомбардировщик Су-24, следовавший на плановый ремонт без боекомплекта. Летчики успели выпрыгнуть с парашютом. По предварительным данным, самолет дозаправился в Перми и через несколько минут после взлета потерпел крушение. Пилоты успели сообщить об отказе техники.

Авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич одной из предполагаемых причин катастрофы назвал возможный отказ техники, то ли по старости, то ли от плохого обслуживания. Альтернативной версией считается ошибка пилотирования, сейчас над этим работает следственная группа Минобороны РФ.

В результате шести августовских аварий в ВВС РФ погибли 9 летчиков, из них два Героя России.

В следующем месяце опять авария. 22 сентября в Хабаровском крае разбился самолет, и вновь это АН-26. На борту судна, выполнявшего технический полет, были шесть человек. Погибли все. Причины выясняются.

Также 12 августа произошло крушение гражданского вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». При заходе на посадку воздушное судно упало в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Спаслись восемь человек. Сообщалось, что выжившие самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. В качестве предварительных причин называют, как обычно, плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

А город подумал – ученья идут

Традиционно лето – время, когда, наряду с порой отпусков, в военную авиацию приходит молодое пополнение: летчики из училищ, технический и обслуживающий персонал. Во многом это объясняет количество летных инцидентов и катастроф именно в эти месяцы.

Но ретроспективно подводя итоги лета 2021-го, можно заключить, что именно в этом году ВВС/ВКС РФ существенно превысили среднее количество всех катастроф и происшествий за последнее время.На это существует несколько причин. Первая – физический износ большинства техники, эксплуатируемой военной авиацией России. Вторая – квалификационный уровень подготовки личного состава, как летающего, так и наземного. И только в третью и последнюю очередь на сцену выходят обстоятельства непреодолимой силы, такие как, например, погодные условия.

Что же касается образцов новой техники, которую при всем желании нельзя отнести к изношенной, то тут, в первую очередь, в причинах аварии будет виновата поспешность, с которой новинки спешат представить массовой публике. Как стало известно, самолет Ил-112В так хотели показать на военном форуме, что сроки проверки работы двигателей на всех режимах и сопутствующие процедуры были просто не соблюдены, что и привело к трагическому результату.

В общем, можно сказать, что авиационные амбиции ВВС и ВКС Российской Федерации с претензией на мировое лидерство пока изрядно преувеличены.