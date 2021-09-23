Четверо из пяти лидеров избирательного списка «Единой России» – главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева – не планируют переходить в Госдуму после парламентских выборов, прошедших 17-19 сентября, пишет РБК.

Только один представитель пятерки – детский омбудсмен Анна Кузнецова – может взять мандат. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера, рассказал изданию один из федеральных чиновников.

Со всеми лидерами федерального списка единороссов в ближайшем времени планирует встретиться президент РФ Владимир Путин, сообщили два источника, близких к Кремлю. Общение с президента с Шойгу, Лавровым, Проценко, Шмелевой и Кузнецовой предварительно запланировано на 27 сентября, уточнил один из собеседников. Как ожидается, именно тогда и будет поставлена точка в вопросе, кто из пятерки возьмет депутатский мандат.

Источники РБК сообщили, что в Кремле обсуждается концепция, согласно которой кому-то из федеральной части списка «Единой России» следует перейти на работу в Госдуму. Если вся пятерка откажется от мандатов, это будет выглядеть как «обман избирателей», пояснял один из них.

По мнению близкого к администрации президента собеседника РБК, будет логично, если Путин, который лично предложил пятерку федерального списка единороссов, сам и поставит точку относительно их дальнейших мест работы.

«Встречи действительно планируются», – подтвердил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил РИА «Новости», что 25 сентября Владимир Путин проведет встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму: это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР и «Новые люди».