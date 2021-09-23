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Верховный суд РФ отказался отправлять в колонию за преступления по бедности
Соответствующее решение было принято при рассмотрении дела россиянина, который получил 3 года колонии за контрабанду сигарет из Украины. Срок заменили на условный с учетом тяжелого материального положения подсудимого
Верховный суд РФ отказался отправлять в колонию за преступления по бедности
Верховный суд РФ отказался отправлять в колонию за преступления по бедности / Others
23 сентября 2021 г.

Верховный суд России (ВС) выступил против «автоматического» лишения свободы преступников, которые совершили нетяжкие преступления, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение судебной коллегии по уголовным делам.

Подобные дела должны всесторонне рассматриваться судами нижней инстанции без формальной ссылки на общественную опасность содеянного, а с ее обоснованием и законным решением судей, почему в данном случае нельзя назначить осужденному наказание без изоляции его от общества, указал Верховный суд.

Как сообщает РАПСИ, соответствующее решение Судебная коллегия ВС приняла по делу жителя Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез сигареты из Украины.

Адвокат настаивал, что наказание чрезмерно сурово, поскольку контрабанда относится к экономическим преступлениям, и вред в результате причинен не был. Защита попросила заменить срок на условный, отметив тяжелое материальное положение мужчины: больные дети, престарелые родители на иждивении, неработающая супруга. Ранее мужчина систематически не занимался контрабандой

По данным Росстата на конец второго квартала, лишь 3,7% россиян имеют доход от ₽100 тыс. в месяц, 8,1% зарабатывают больше ₽75 тыс. При этом половина – 50,5% – живут на сумму до ₽27 тыс. ежемесячно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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