ПОЛИТИКА
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Пекин вновь демонстрирует силу
Военные Тайваня зафиксировали приближение 41 самолета и 9 кораблей НОАК, 28 из которых пересекли срединную линию пролива и вошли в зоны ПВО острова
Пекин вновь демонстрирует силу
Пекин вновь демонстрирует силу / Reuters
17 февраля 2025 г.

Минобороны Тайваня заявило о новой активности китайской армии у границ острова. В опубликованном сообщении говорится, что 41 самолет и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были замечены вблизи Тайваня.

Согласно данным ведомства, 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную и юго-западную зоны ПВО острова. Тайваньские военные заявили, что «отслеживали ситуацию и отреагировали».

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории. Однако с 1949 года, после окончания гражданской войны, остров де-факто остается независимым государством.

Тайвань и материковый Китай окончательно разделились в 1949 году после гражданской войны. Пекин утверждает, что Тайвань — его часть, и продвигает принцип «одного Китая», отвергая независимость острова. Тайвань же отказывается принять модель «одна страна — две системы», предложенную Китаем в 1980-х.

США поддерживают Тайвань и продолжают поставки военной техники на остров. Вашингтон признает суверенитет Китая над Тайванем, но считает статус острова неопределенным.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель сделать китайскую армию «мировой силой» к 2027 году. США рассматривают это как возможную подготовку к вторжению на Тайвань.

В последние годы Пекин усилил военную активность в Тайваньском проливе, несмотря на заявления о «мирном воссоединении» с Тайванем. В марте премьер-министр Ли Цян отметил, что Пекин твердо стоит на пути к объединению Китая.

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