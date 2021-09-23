Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что выступает против мусульманского издательства Nawa Editions, которое публикует книги об истории ислама и видных военачальниках, сражавшихся во имя религии.

«Я инициировал процедуру закрытия исламского издательства Nawa Editions, в частности, из-за распространения книг, которые узаконивают джихад. Была также принята мера по замораживанию активов издательства и ее руководителей», – написал он в Twitter.

Возмутившая французского министра книга – биография мусульманского военачальника 7 века Халида ибн аль-Валида.

В издательстве назвали заявление министра «политическим» и выразили обеспокоенность тенденцией французской политической модели к травле мусульманских организаций вне законных оснований.

Представители мусульманского общества страны отмечают, что Франция празднует свои колониальные даты и защищает деятелей эпохи колониализма, к которым в обществе неоднозначное отношение. Мусульман же теперь можно считать экстремистами за публикации и прославление деятелей, которые важных для истории и идентичности.

Нынешнее заявление высокопоставленного чиновника стало продолжением мер, которые предпринимают власти в отношении мусульманских организаций и активистов. Так, в прошлом году был закрыт крупнейший в стране мусульманский благотворительный фонд «Барак сити» и распущена правозащитная группа CCIF – единственная организация, которая собирала статистические данные по преступлениям на почве исламофобии.

В обоих случаях упоминалась предполагаемая принадлежность коллективов к «исламизму» – расплывчатый термин, который французское правительство все чаще использует против тех, кто, по его мнению, заявляет о расизме и исламофобии.

До президентских выборов во Франции осталось менее восьми месяцев и шквал антимусульманских заявлений – это попытка отобрать голоса у крайне правых, полагают эксперты. Марин Ле Пен, известная своими антиисламскими и антимусульманскими взглядами, лидирует в опросах общественного мнения.