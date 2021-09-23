Мексиканский и американский боксеры подрались на пресс-конференции

Мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант устроили потасовку на официальной пресс-конференции перед поединком, который состоится 6 ноября в Лас-Вегасе. Боксеры провели «битву взглядов», после чего Альварес оттолкнул Планта. Тот в ответ попытался ударить оппонента. Причиной этому стало якобы оскорбительное высказывание Планта о матери его соперника, хотя американский боксер отрицает это. #бока #Плант #Альварес