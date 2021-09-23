ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мексиканский и американский боксеры подрались на пресс-конференции
Мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант устроили потасовку на официальной пресс-конференции перед поединком, который состоится 6 ноября в Лас-Вегасе. Боксеры провели «битву взглядов», после чего Альварес оттолкнул Планта. Тот в ответ попытался ударить оппонента. Причиной этому стало якобы оскорбительное высказывание Планта о матери его соперника, хотя американский боксер отрицает это. #бока #Плант #Альварес
Мексиканский и американский боксеры подрались на пресс-конференции / Others
23 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us