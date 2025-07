Почти 80% палестинцев хотят, чтобы президент Махмуд Аббас ушел в отставку, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Палестинским центром политических и социологических исследований (Palestinian Center for Policy and Survey Research, PCPSR), сообщает The Middle East Eye.

Так, согласно результатам опроса, 78% палестинцев желают отставки Аббаса, и только 19% респондентов считают, что он должен остаться на своем посту. При этом около 45% опрошенных заявили, что возглавлять и представлять Палестину должно движение ХАМАС, и только 19% заявили, что партия ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса заслуживает этой роли.

Представители PCPSR отметили, что это худший рейтинг Аббаса за все время.

«Это худшие результаты из всех, которые мы когда-либо видели для президента. Он никогда не был в таком плохом положении, как сегодня», – заявил глава социологического центра Халил Шикаки.

Сложившееся сегодня положение связано, в том числе с гибелью палестинского оппозиционера Низара Баната, скончавшегося в июне 2021 года после задержания полицией. Произошедшее вызвало волну протестов на всей территории Западного берега; протестующие требовали отставки действующего президента Махмуда Аббаса.

63% опрошенных верят, что Банат был убит по приказу политических деятелей или руководителей служб безопасности ПА.

PCPSR заявляет, что сотрудники центра опросили лично 1 270 палестинцев на Западном берегу и в Газе с погрешностью в три процентных пункта.