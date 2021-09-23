Конгрессмен США предлагает прекратить военное присутствие в Сирии
ПОЛИТИКА
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Конгрессмен США предлагает прекратить военное присутствие в СирииПо мнению конгрессмена Боумана, у президента Байдена есть шанс продемонстрировать «лидерство на мировой арене», положив конец военному присутствию США в Сирии
Конгрессмен США предлагает прекратить военное присутствие в Сирии / Others
23 сентября 2021 г.

Американский конгрессмен Джамаал Боуман внес на рассмотрение поправку в законопроект о ежегодных расходах на оборону, согласно которой средства не будут использоваться для поддержания военного присутствия США в Сирии без одобрения Конгресса, сообщает The Middle Eye.

Первоначальная поправка требовала запрета на использование средств по истечении 60-дневного периода, но в новой редакции он был изменен на один год.

Боуман сказал, что президент Джо Байден проявил «огромное мужество», прекратив военную интервенцию США в Афганистане, но теперь Конгресс должен сделать то же самое в Сирии.

«Слишком много жизней сирийцев было потеряно в результате катастрофической политики США, но у президента Байдена есть невероятная возможность снова продемонстрировать лидерство на мировой арене», – говорится в заявлении политика.

«Я призываю всех моих коллег присоединиться ко мне и поддержать эту поправку и как можно скорее положить конец интервенции вооруженных сил США в Сирии», – добавил он.

Поправку Боумана поддержали конгрессмены Рашида Тлаиб, Ян Шаковски, Ро Кханна, Питер ДеФацио, Ричи Торрес и Стив Коэн.

В августе администрация Байдена завершила вывод американских войск из Афганистана. Позже президент заявил, что боевая миссия США в Ираке также завершится в этом году, и американские войска перейдут на консультативную роль. В Сирии же до сих пор находятся около 900 военнослужащих из Соединненных Штатов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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