Американский конгрессмен Джамаал Боуман внес на рассмотрение поправку в законопроект о ежегодных расходах на оборону, согласно которой средства не будут использоваться для поддержания военного присутствия США в Сирии без одобрения Конгресса, сообщает The Middle Eye.

Первоначальная поправка требовала запрета на использование средств по истечении 60-дневного периода, но в новой редакции он был изменен на один год.

Боуман сказал, что президент Джо Байден проявил «огромное мужество», прекратив военную интервенцию США в Афганистане, но теперь Конгресс должен сделать то же самое в Сирии.

«Слишком много жизней сирийцев было потеряно в результате катастрофической политики США, но у президента Байдена есть невероятная возможность снова продемонстрировать лидерство на мировой арене», – говорится в заявлении политика.

«Я призываю всех моих коллег присоединиться ко мне и поддержать эту поправку и как можно скорее положить конец интервенции вооруженных сил США в Сирии», – добавил он.

Поправку Боумана поддержали конгрессмены Рашида Тлаиб, Ян Шаковски, Ро Кханна, Питер ДеФацио, Ричи Торрес и Стив Коэн.

В августе администрация Байдена завершила вывод американских войск из Афганистана. Позже президент заявил, что боевая миссия США в Ираке также завершится в этом году, и американские войска перейдут на консультативную роль. В Сирии же до сих пор находятся около 900 военнослужащих из Соединненных Штатов.