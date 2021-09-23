В Азербайджане планируется создание совместного с Турцией предприятия и исследовательского центра в области инноваций и технологий.

Соответствующие документы подписали на стартовавшем в Стамбуле международном фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и турецкая авиастроительная компания Baykar Makina.

Цель совместного проекта – создание и совершенствование технологических продуктов и оборудования, подготовка новых решений на основе заказов, формирование необходимой инфраструктуры для проведения исследовательских работ в сфере инноваций и применения их результатов в сфере промышленности.

Открытие исследовательского центра запланировано в ближайшем будущем, в нем будут организованы тренинги по различным технологиям, искусственному интеллекту, робототехнике, программированию, кибербезопасности, авиационной науке и другим направлениям.

По заявлению турецких властей, страна стала четвертым по величине производителем боевых беспилотников в мире. Анкара много лет реализует программу развития собственной военной индустрии в целях уменьшения зависимости от импорта западных вооружений. Производимые компанией Baykar Makina и прославившиеся на весь мир дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время Второй Карабахской войны.

По мнению многих военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в освобождение региона от 30-летней оккупации Ереваном, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев наградил технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «Карабах» за вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также «правое дело АР по обеспечению своей территориальной целостности и суверенитета». Орден «Карабах» присуждается военнослужащим и мирным жителям, сыгравшим роль в восстановлении азербайджанского контроля над оккупированными территориями Нагорного Карабаха.