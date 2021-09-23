Министерство обороны Украины в 2022 году благодаря дополнительным военным расходам в бюджете сможет приступить к созданию ракетного щита, заявил министр обороны Андрей Таран.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан».

«Сапсан» – украинский проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), в котором в качестве средств поражения предлагалось использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Корни проекта восходят к 2006 году. В 2013 году финансирование «Сапсана» было прекращено, но спустя три года тогдашний президент Украины Петр Порошенко пообещал выделить средства на разработку ОТРК. В 2018 году макеты «Сапсана» показали на параде по случаю Дня независимости Украины. В начале 2021 года министр обороны Украины заявил, что государство профинансирует создание «Сапсана». Также в Министерстве обороны Украины рассчитывают, что к началу 2022 года будут завершены работы над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

Кроме того, планируется принять на вооружение новый реактивный снаряд «Тайфун-1» для реактивной системы залпового огня «Верба» и довести до готовности реактивную систему залпового огня проекта «Ураган» с использованием боеприпаса «Тайфун-2».

«Будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины», – пообещал Таран.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввелв действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны, касающееся увеличения военного бюджета на 2022 год 319,4 млрд гривен (около $12 млрд). Незадолго до этого секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны с 5,93% до 5,95% ВВП. Дополнительные средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.