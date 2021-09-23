Министерство обороны Литвы рекомендовало потребителям избегать покупки смартфонов китайских производителей и избавиться от тех, что уже есть, сообщает Reuters.

Национальный центр кибербезопасности ведомства нашел в устройствах Xiaomi встроенный цензор, который блокирует некоторые словосочетания

Согласно приведенным данным, флагманский телефон Xiaomi Mi 10T 5G способен блокировать 449 терминов с использованием китайских иероглифов, и этот список постоянно обновляется. Среди запрещенных словосочетаний – «Свободу Тибету», «Да здравствует независимость Тайваня» и «Движение за демократию».

В отчете центра говорится, что Xiaomi отключила встроенный цензор для стран Евросоюза, однако его можно активировать удаленно в любое время. Кроме того, министерство заявляет, что компания отправляет зашифрованные данные об использовании своих телефонов на сервера в Сингапуре.

Центр кибербезопасности также проверил телефоны других китайских производителей – Huawei P40 5G и OnePlus 8T 5G. В первом специалисты нашли одну уязвимость в системе безопасности, во втором – ни одной.

Минобороны пояснило, что уязвимые китайские смартфоны успели приобрести сотрудники около 200 литовских государственных структур. В общей сложности речь идет о 4,5 тысячах телефонов.

Представитель Huawei заявил, что компания следует законам стран, в которых работает, а безопасность личных данных пользователей – один из ее приоритетов. Информация вне телефона никак не обрабатывается, отметили в Huawei.

В Xiaomi же пока не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Выпад в сторону китайских производителей смартфонов происходит на фоне ухудшения отношений между Литвой и Китаем. Так, в августе Пекин потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране.

Китай считает Тайвань своей «отколовшейся провинцией», а Тайвань настаивает, что является независимым государством со своей собственной конституцией, армией и избранным правительством. Свою столицу и администрацию «независимый» остров основал в 1949 году, когда Коммунистическая партия взяла под контроль материковую часть, а оппозиционные к ним силы отступили на Тайвань и основали там свою власть. В последнее время напряженность между Китаем и Тайванем возросла, и Пекин не исключает применение силы для возвращения острова под свой контроль.