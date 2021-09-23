Преступление террористов, атаковавших здание Пентагона и «башни-близнецы», ни у кого не вызывает сомнений. В то же время никто не может отрицать, что эти теракты не до конца расследованы, официальных обвинений и доказательств так и не было представлено, зато нападение дали весомый карт-бланш для вторжения на евроазиатский континент.

Цель - Афганистан - едва ли была выбрана только потому, что там укрывалась «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бин Ладен, кого укрывал «Талибан». Афганистан – центр Азии. Отсюда можно влиять на главных потенциальных конкурентов за мировое господство – Китай, Россию, Индию и сдерживать «ненавистный» Иран.

Почти 20 лет, между прочим, так и не доказав причастность Усамы бин Ладена к событиям 9/11, Соединенные Штаты держали Азию в напряжении. Наркотрафик вырос в десятки раз.

Центральное правительство в Кабуле не смогло навязать лояльность всему населению Афганистана. Но США щедро снабжали режим Карзая и Гани деньгами, не беспокоясь о растущей коррупции.

После военной операции, начавшейся в октябре 2001 года, талибы отступили в Пакистан, но уже совсем скоро начали возвращать утраченные позиции. Со времен Обамы Вашингтон твердил, что «мы скоро уйдем». И с тех пор с каждым днем позиции талибов укреплялись.

Еще даже до февральской сделки с США о выводе их войск талибы контролировали около половины территории Афганистана. Для ЦРУ было очевидно, что за 3-6 месяцев после эвакуации власть в стране перейдет «Талибану». Джо Байдена такие прогнозы ни сколько не беспокоили, и его выражение «мы уйдем в любом случае» доказывало, что решение бесповоротное.

Вывод войск из стратегически важного пункта – не только решение президента, это обоснованное историческими реалиями событие. Финансово-экономическое могущество США дает сбои. Им нужно выходить из долговой ямы.

Минторг США зарегистрировал в 2020 году рекордное падение ВВП страны (-3,5%). При ВВП в 19 триллионов долларов госдолг составляет $28,5 трлн. Военные кампании за рубежом съедают бюджет.

На один только Афганистан американцы потратили до $2 трлн. Выбрасывать нужные внутри страны (для подъема промышленности, ремонта дорог) деньги в «черную дыру» бессмысленно.

Владимир Путин верно говорит, что присутствие США в Афганистане привело к «нулевому результату». Режим талибов свергли, и теперь после вывода войск к власти приходит тот же «Талибан». Сокращение присутствия происходит и в других странах Азии.

Так в июле 2021 года Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми объявил, что к концу 2021 года военное присутствие США будет свернуто. Пентагон сократил контингенты и в Сирии, где они размещены в нефтеносных районах и для поддержки террористов из ОНС.

C этой точки зрения звучит вполне логично и обосновано заявление Байдена, приуроченное к уходу последнего американского солдата из Афганистана. «Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о том, чтобы положить конец эпохе крупных военных операций по переустройству других стран», — сказал Байден в своем заявлении от 31 августа.

Объявление главы Белого дома говорит о том, что США больше не в состоянии проводить крупные военные операции за рубежом для достижения демократии. Сносить режимы они по-прежнему могут. Однако дать взамен свергнутому демократию не получается.

Афганистан вернул Вашингтон к «урокам Вьетнама». Временный успех победы над талибами, Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи замылил глаза американским стратегам. История каждый раз пыталась отрезвить истеблишмент.

В Ираке, где проамериканский режим притеснял суннитов, начало поднимать голову ДАИШ. Ливия почти на 10 лет погрузилась в гражданскую войну. Ни в одном из военных операций Белый дом не достиг желанного результата – установления демократического режима.

Да, учитывая, что Байден позиционирует свою страну как лидера Трансатлантического свободного мира, едва ли США откажется от практики распространения своих ценностей на другие страны. Противостояние с Россией и КНР (две страны занесены в стратегию национальной безопасности и стратегию НАТО как основные угрозы) дает дополнительное обоснование этому.

Однако очевидно, отныне Вашингтон будет избегать силовых попыток, военных интервенций и затратных войн. В этой ситуации недружественные режимы, страны «оси зла», включая Иран и КНДР, могут почувствовать облегчение. Нападать на них вряд ли кто-то будет.

Но это не избавит их от ключевого вопроса для поддержания легитимности своих режимов – экономического благополучия. Как говорил китайский философ Лао Цзы: «Управляя страной, совершенномудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки – полными».

Если говорить глобально, то отказ от военных интервенций повлечет за собой дальнейший надрыв хрупкого однополярного мира, который примерно два десятилетия США удавалось навязывать миру. Оставленный Вашингтоном вакуум силы в Афганистане, Ираке и Сирии будет заполняться его конкурентами – Москвой, Пекином, Анкарой. И мы уже видим первые признаки этого.

Талибы обеспечивать аэропорт Кабула позвали турецких специалистов, в Китае они видят своих партнеров. Россия и Турция находят общий язык в Сирии и совместно выступают за полный вывод американских войск оттуда. Власти Ирака уже не против военного присутствия Турции в своих северный районах.

О полном уходе США из Евразии при этом говорить еще рановато. Израиль все еще конфликтует с арабским миром из-за Палестины. Саудовская Аравия не помирилась с Ираном. Южная Корея не нормализовала отношения с КНДР, а Япония полагается на американскую мощь для сдерживания Китая.

В то же время переоценивать этно-религиозные конфликты не нужно. Корейцы уже намекнули на возможную нормализацию, когда под одним флагом отправились на Олимпиаду. На инаугурацию иранского президента Эбрахима Раиси приезжала делегация из Саудовской Аравии, а арабские страны один за другим начинают признавать Израиль.