На встрече, которая пройдет 29 сентября президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения между странами.

«Двусторонняя встреча с господином Путиным в Сочи, если она состоится 29 сентября, действительно важна. Никаких переговоров с участием делегаций – у нас с Путиным будет только двусторонняя встреча. Конечно, это будет не просто встреча на тему Идлиба. В то же время мы обсудим двусторонние отношения между Турцией и Россией и ситуацию в Сирии», – цитирует турецкого лидера издание Daily Sabah.

Глава государства отметил, что надеется на принятие важных решений по взаимодействию Турции и России.

Президент также заявил, что Анкара не может согласиться с постоянным давлением Вашингтона по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400. Сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена, подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, у него с самого начала не заладилось сотрудничество с американским коллегой Джо Байденом. Тем не менее Анкара стремится к тому, чтобы Турция и США как две страны НАТО относились друг к другу дружелюбно, а не враждебно.

Глава Турецкой Республики прокомментировал также региональные вопросы, в том числе связанные с Арменией. Как известно, Турция проложит путь из Игдира в Азербайджан, включая железную дорогу. «У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформой пяти или шести. Сейчас от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь же после этих сигналов мы предпримем некоторые шаги в этом направлении. Надеюсь, что у нас будет возможность изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Как писал ранее TRT на русском, в ходе своего выступления на открытии осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции говорил о самых болезненных вопросах современности. Одна из таких тем, которую затронул глава государства, – развитие ситуации в Сирии. По его словам, мировое сообщество не вправе закрывать глаза на продолжение кризиса в этой стране. Эрдоган напомнил, что Турция не только приняла почти 4 млн сирийцев – больше, чем любая другая страна в мире, но также ведет активную борьбу «на местах» с террористическими группировками, которые «утопили регион в крови и слезах».

Вспоминая итоги Второй Карабахской войны, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что успехи Азербайджана ведут к развитию и укреплению безопасности на Южном Кавказе. В то же время глава государства подчеркнул, что Турция озабочена проблемой сохранения территориальной целостности Украины, включая Крым. В этой связи он заявил, что Анкара никогда не признает аннексию полуострова.