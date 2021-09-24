В ходе судебного разбирательства рассматривался вопрос о границах ответственности в рамках своих аккаунтов. Это решение вызвало бурю негодования среди пользователей социальных сетей. В чем же проблема и что может из этого получиться в дальнейшем?

Поводом для иска стал пост одного из французских политиков, кандидата в парламент, в комментариях к которому, по мнению суда, «использовался язык ненависти». Автор поста не удалил неприемлемые комментарии, за что и понес наказание.

В решении суда указывается, что, т. к. владелец аккаунта сделал его публичным, открыв возможность комментировать свои посты 1829 подписчикам, он, якобы, несет личную ответственность за каждое опубликованное ими мнение.

Из-за чего бурлят социальные сети?

Наличие 1829 подписчиков – это, мягко говоря, очень среднее число для популярных соцсетей. Например, в Facebook можно иметь в общих «друзьях» до 5 тысяч человек и десятки тысяч «подписчиков», не говоря уже об Instagram-блоггерах с миллионными аудиториями.

Во-первых, даже чисто технически отслеживать все комментарии в активно обсуждаемых постах достаточно проблематично, если не сказать нереально. Во-вторых, изначально существуют правила, которые принимаются пользователями при регистрации аккаунта.

Администрация Facebook старается жестко следить за соблюдениями этих правил и даже нередко злоупотребляет этой функцией. Практически у каждого активного пользователя социальной сети найдется история о том, как его пост или комментарий, вполне безобидный или с ироничным подтекстом, удалили, а сам аккаунт был заблокирован. Бывает, что после апелляций записи восстанавливают и администрация приносит извинения, но в большинстве случаев решение не пересматривается.

И случай с французским политиком говорит о том, что администрация социальной сети следит за тем, чтобы пользователи оставались в рамках установленных соглашений, взяв на себя функции модератора.

Но если неприемлемые комментарии под постом, который «мог спровоцировать», имели место быть, то почему на это не отреагировала администрация Facebook? Либо правила не нарушены, либо…

Таким образом, открываются не очень радостные перспективы для пользователей соцсетей. «Французский кейс» говорит о том, что подобные методы могут быть использованы в том числе в нечистоплотной политической борьбе.

Например, в комментарии могут приходить как реальные люди, так и виртуальные персонажи, причем высказывая мнение, которое может кардинально отличаться от позиции автора. Виртуальные аккаунты вообще могут оказаться провокаторами из лагеря оппонентов, и если такой комментарий не будет быстро замечен и удален, то у автора поста возникнут серьезные проблемы в виде судебных тяжб. У виртуала же таких проблем не будет. Представить как в суде судят нечто с фотографией Шрека достаточно смешно.

Впрочем, такой метод борьбы с политическими конкурентами абсолютно не нов и широко используется. Отслеживать комментарии в дискуссиях на несколько сотен участников просто абсурдно. Одно дело, если это находится на личных сайтах, где, безусловно, вся ответственность лежит на владельце, другое - социальная сеть, которая принадлежит не хозяину аккаунта, и, соответственно, нести ответственность за поведение других пользователей социальной сети ему было бы по меньшей мере странно.

В-третьих формулировка «язык ненависти» довольно размыта сама по себе. Под нее могут попасть любая резкая критика, несовпадение мнений, ирония, сарказм и многое другое. Практически любой человек или группа лиц может оскорбиться и обидеться, заявив, что по отношению к ним используется «язык ненависти».

Часто пользователи задаются вопросом, где проходит та грань, когда обычная перепалка, высказывание своего мнения в сетевых дискуссиях в той или иной форме уже переходит в нечто, становящееся «языком ненависти»? И кто выступает цензором?

Пока грань формально определена в правилах сообщества, она сформулирована и до прецедента ЕСПЧ не без нареканий, но работала.

Достаточно вспомнить хотя бы блокировку всех аккаунтов Дональда Трампа. А цензором в данном случае выступает администрация сервиса, руководствуясь все теми же правилами. Но куда мы движемся?

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен заявил, что язык ненависти и вражды, который по его словам, пронизывает интернет вообще и социальные сети в частности, привел к росту преступлений против меньшинств. Он утверждает, что такой вывод сделан на основании десятилетних наблюдений за риторикой интернет-пользователей, правда, никаких цифр и научных исследований на эту тематику не привел.

Безусловно, преступления на почве ксенофобии, шовинизма и любой формы дискриминации не имеют права на оправдание, но существует риск не увидеть настоящие причины преступлений на этой почве за размытыми формулировками и туманными обвинениями. Проблема миграции, столкновения культур и мировоззрений, бедность, бытовая неустроенность, войны, голод, геноцид, низкий уровень образования, тоталитарные и авторитарные режимы - все это меркнет в глазах господина де Варена, когда где-то в комментариях кто-то кого-то куда-то послал, и даже, возможно, матом, что, кстати, успешно пресекается, как мы уже писали.

Еще один настораживающий момент в решении ЕСПЧ - это явный крен к левым идеям. Получается, что пользователям социальных сетей предлагают нести личную ответственность за коллективные действия третьих лиц. Нечто подобное было в различных коммунистических партийных организациях СССР, от пионерской до партийной.

Лидер ячейки нес персональную ответственность за действия каждого подопечного и своей группы в целом. Разбил пионер окно в школе – председатель отряда недоработал. Попал в вытрезвитель комсомолец – комсорг получил выговор за то, что не провел с ним работу.

Считалось, что такой подход стимулирует воспитание внутри коллектива и товарищам будет стыдно за нерадивого члена группы. Но почему нам должно быть стыдно за любого виртуала с нелепым ником и котом на аватарке? Создается впечатление, что ЕСПЧ в скором времени может взять себе девиз пионеров - «не можешь – научим, не хочешь – заставим, позорить отряд никому не позволим!».

Конечно, очень странно то, что один из столпов демократии своим решением фактически выступает за ограничение свободы слова и настаивает на цензуре, причем основанной на субъективной оценке, а не на правилах, принятых сообществом, и приветствует личную ответственность за третьих лиц.

После открытия этого ящика Пандоры будет неудивительно ожидать охоты на ведьм, и особенно это может коснуться политиков, общественных деятелей и гражданских активистов. Принцип индивидуальности, ответственности за себя, за свои мысли, действия или слова перестает действовать? Свобода слова уже не так важна?

С этим нельзя согласиться. Это основополагающее достижение демократии, доставшееся странам Европы дорогой ценой, и подмена понятий не должна даже слегка пытаться нарушить фундаментальные правила демократии. Впрочем, в суде ЕСПЧ только одна судья из семи разделила подобное мнение, проголосовав «против» и подчеркнув, что это является угрозой для свободы слова.

Подводя итог следует заметить, что вслед за коллективной ответственностью идут и такие понятия как «охота на ведьм» и «красная чума». Хотелось бы надеяться, что наши дети не почувствуют на себе всех прелестей социалистической «заботы» о каждом.