ПОЛИТИКА
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Москвичка буквально чуть не умерла от любопытства | #shorts
Москвичка буквально чуть не умерла от любопытства. Жительница дома по улице Харьковская попыталась открыть прислоненную к стене дверь в подъезде своего дома. В итоге она упала на женщину. #Москва #Россия #trtнарусском
Москвичка буквально чуть не умерла от любопытства. Жительница дома по улице Харьковская попыталась открыть прислоненную к стене дверь в подъезде своего дома. В итоге она упала на женщину. / Others
24 сентября 2021 г.
Истории
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