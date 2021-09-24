Москвичка буквально чуть не умерла от любопытства | #shorts

Москвичка буквально чуть не умерла от любопытства. Жительница дома по улице Харьковская попыталась открыть прислоненную к стене дверь в подъезде своего дома. В итоге она упала на женщину. #Москва #Россия #trtнарусском