Пятеро туристов погибли при восхождении на Эльбрус

Пятеро туристов погибли при восхождении на Эльбрус. Накануне группа из 20 человек запросила помощи на высоте 5 400 метров из-за ухудшения погодных условий. Операция по их поиску длилась более семи часов. К прибытию спасателей пятеро туристов уже погибли. 11 человек госпитализировали с обморожениями и переломами. #Эльбрус #туристы #альпинисты