Обеспечение работы «суверенного Рунета» обойдется бюджету почти в 31 млрд рублей за три года, пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту нового бюджета 2022-2024 годов.

В материалах к законопроекту указывается, что госрасходы на «суверенный рунет» в 2022 году могут составить до 10,8 млрд рублей, в 2023 году – до 10,3 млрд рублей и в 2024 году – до 9,5 млрд рублей. В сумме – 30,6 млрд рублей.

Закон о «суверенном Рунете», который вступил в силу в ноябре 2019-го, предусматривает установку на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с помощью ТСПУ может управлять маршрутизацией трафика, а также ограничивать доступ пользователей к запрещенному контенту и ресурсам. Однако пока через это оборудование ограничен доступ пользователей к запрещенным в России ресурсам и, например, замедлена скорость доступа к Twitter

В марте Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в России. На подобный шаг ведомство решилось из-за того, что соцсеть, по версии властей, отказывается удалять противозаконный контент.

В пояснительной записке к проекту бюджета не указано, на какие именно задачи по поддержанию «устойчивого Рунета» пойдут финансовые средства. Представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) заявил, что до утверждения бюджета «преждевременно» комментировать прописанные в документе затраты. Источник издания предположил, что деньги могут пойти на обеспечение оборудованием Роскомнадзора не только крупнейших операторов связи, но и остальных.

Другой собеседник газеты пояснил, что государство будет и дальше развивать инфраструктуру «суверенного Рунета»: создавать собственные DNS-серверы, реестры данных по инфраструктуре.

По сведениям Роскомнадзора, на начало апреля 2020 года ТСПУ были установлены на сетях более 80 операторов, через которых проходило 100% мобильного трафика и 60% трафика операторов фиксированного широкополосного доступа в интернет.