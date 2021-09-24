24 сентября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Коэльо посвятил книгу турецкому олимпийскому чемпиону
Пауло Коэльо посвятил свой последний роман «Лучник» (The Archer) турецкому спортсмену Мете Газозу. 74-летний бразильский писатель выложил в Twitter видеоролик, где держит в руке турецкий перевод своей книги. Мете Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. #коэльо #лучник #Газоз
Пауло Коэльо посвятил свой последний роман «Лучник» (The Archer) турецкому спортсмену Мете Газозу. 74-летний бразильский писатель выложил в Twitter видеоролик, где держит в руке турецкий перевод своей книги. Мете Газоз получил золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. / Others
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