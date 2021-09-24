Любой запрос Израиля на дополнительную американскую помощь теперь, вероятно, будет проходить сквозь ожесточенные дебаты внутри американского истеблишмента, в том числе демократического. На такие выводы наталкивает ситуация, которая сложилась вокруг предложения предоставить ближневосточному союзнику США финансовые средства для пополнения боезапаса системы ПРО «Железный купол», которая иссякла за то время, пока сионистское руководство вело наступление на палестинские территории в мае этого года.

Членам Палаты представителей США пришлось дважды выдвигать на обсуждение инициативу по включению в проект бюджета этой статьи расходов, которая призвана увеличить противоракетный потенциал Израиля. Причиной стало то, что 21 сентября «прогрессивная» группа конгрессменов практически вынудила своих соратников отказаться от утверждения помощи размером в $1 млрд, апеллировав к фактам военных преступлений союзника Вашингтона на Ближнем Востоке.

Палате представителей хватило одного только заявления демократов-прогрессистов, которые заявили, что готовы торпедировать проект госбюджета в том случае, если он будет увязан с вопросом насыщения «Железного купола» новыми ресурсами. Демарш скандального крыла «партии ослов» произошел за считанные часы до начала голосования. Ни спикер Нэнси Пелоси, ни лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер не осмелились на тот момент сказать что-либо против. Это привело 21 сентября к исключению статьи из проекта.

В итоге инициатива была проведена отдельным документам, но сама ситуация положила начало спорам.

Миллиард на «крышу»

Правительство Нафтали Беннета и Яира Лапида запрашивало у своего покровителя значительную сумму – размером в $1 млрд. Это примерно 60% от того, что американское руководство в принципе предоставляло израильской стороне за последнее десятилетие для укрепления национальной системы ПРО. Однако теперь, после майского наступления Армии обороны (ЦАХАЛ) на сектор Газа, есть основания ожидать, что военную помощь своему союзнику американцы будут стараться предоставлять на определенных условиях.

По словам конгрессмена Джамаала Боумана, основная проблема в процессе голосования заключалась в том, что пункт о «Железном куполе» был добавлен в последнюю минуту и ​​что надлежащего обсуждения не было проведено. Примерно эту же линию в телефонной беседе с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом продвигал Стени Хойер, который попытался заверить своего визави, что отказ нижней палаты профинансировать поставку боеприпасов к «Железному куполу» представляет собой не более чем техническую заминку.

Тем не менее реальная причина – на поверхности. Источники израильской прессы в Конгрессе отмечают, что демократы-прогрессисты попросту не смогли оставить вопрос о дополнительной помощи правительству Беннета-Лапида «без каких-либо условий». Наблюдатели предполагают, что теперь отказ дебатировать законодательные инициативы, которые касаются поддержки израильтян, в сегодняшнем политическом климате в США почти наверняка вызовет непонимание даже среди относительно «умеренных» демократов.

Мозаика противоречий

Конфликт вокруг «Железного купола» продемонстрировал несколько линий разлома. Если некоторые члены Республиканской партии поддержали «бунт» внутри лагеря оппонентов и выступили на стороне демократов-прогрессистов, то другие представители «партии слонов» ухватились за эту проблему, чтобы показать слабость соперников. Так, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти написал в Twitter: «В то время как демократы капитулируют перед антисемитским влиянием своих радикальных соратников, республиканцы всегда будут на стороне Израиля».

Самый заметный и очевидный раскол – в рядах однопартийцев Джозефа Байдена, которые, как принято считать, занимают традиционно произраильскую позицию. Конечно, как рассуждают аналитики, вряд ли можно сейчас говорить о повороте Демократической партии радикально влево в касающихся Ближнего Востока вопросах, однако спор по поводу финансирования израильской системы противоракетной обороны ярко иллюстрирует то, насколько большое влияние «прогрессивное» крыло демократов имеет внутри Палаты представителей и насколько его боятся.

Еще одна конфликтная линия – это взаимоотношения между администрацией президента США и законодательной властью. По некоторым данным, на повторное голосование инициатива о финансировании «Железного купола» была вынесена после личного вмешательства Байдена. На это обращает внимание и израильский политолог Марк Новиков. «В администрации Байдена, тоже немало обескураженной случившимся, сказали, что финансирование найдут», – отметил аналитик после того, как план выделения средств был отвергнут в первый раз.

Вполне определенно в этой ситуации вырисовывается и растущее похолодание между США и их региональным союзником. «Израильский бойкот левого крыла американских демократов может быть только началом весьма болезненного для нас процесса, – выразил уверенность израильский журналист и аналитик Дмитрий Дубов. – От безоговорочной двухпартийной поддержки Израиля мы перешли уже к статусу «мы друзья, а потому позвольте вас покритиковать и с вами не согласиться». Однажды неизбежно возникнет вопрос – а друзья ли мы?»