Государственная дума РФ заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 за 4,3 млн рублей, следует из материалов государственных закупок, пишет РБК.

Соглашение заключено с ООО «Московский центр продаж». Число устройств соответствует количеству мандатов Госдумы восьмого созыва.

В материалах закупки говорится, что смартфоны должны поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев, а также две иметь сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G).

Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти – не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Смартфоны должны быть поставлены до 31 декабря 2021 года.

Realme – китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников, фитнес-браслетов и другой техники, основанный в 2018 году Скаем Ли.

Realme входит в топ-5 крупнейших продавцов смартфонов в Европе. По данным самой компании, летом 2021 года она вошла в топ-3 по продажам в РФ. Стоимость модели Realme C21 в России варьируется в пределах от 8990 до 10490 рублей. Выбор именно этой модели может быть с принятым в 2016 году постановлением правительства РФ, согласно которому руководители федеральных государственных органов не могут приобретать за счет бюджета смартфоны дороже 15 тысяч рублей, а их помощники – дороже 10 тысяч рублей.

В 2016 году Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 млн рублей. Депутаты Татьяна Цыбизова, Алексей Чепа и Константин Затулин рассказали, что смартфоны получили, но никогда ими не пользовались. Они добавили, что использовали только свои личные телефоны, а сейчас сдают устройства Alcatel обратно.

Российский государственный аппарат постепенно перейдет на Android из-за уязвимостей Apple, предположил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Альтернатива в виде отечественного смартфона, по его словам, пока нереализуема.

Ранее на этой неделе министерство обороны Литвы порекомендовалогражданам не просто избегать покупки смартфонов китайских производителей и избавиться от тех, что уже есть из-за встроенной в них цензуры. Речь шла о смартфонах брендов Xiaomi и Huawei.