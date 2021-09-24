Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге некоторое время назад прилетал в Россию, чтобы попытаться наладить отношения и договориться о получении услуг ЧВК «Вагнера», сообщает EU Reporter.

Как поясняет издание, Теодоро Нгема Обианг Манге ищет союзников, чтобы преодолеть трудности на фоне введения санкций западными странами. Власти африканской страны планировали привлечь российских наемников к обеспечению безопасности, однако руководство наемнической конторы отказалось от этого предложения. Для российской стороны названные гвинейцами условия сотрудничества оказались неприемлемы, в чем конкретно разошлись стороны – не сообщается.

Гвинея обладает огромными запасами различных полезных ископаемых, которые режим явно использует в личных целях (отсюда и международные санкции против вице-президента страны), указывает EU Reporter.

Известно также, что между Экваториальной Гвинеей и Россией периодически велись переговоры об укреплении сотрудничества, особенно в области безопасности, но пока они не увенчались успехом.

Власти Экваториальной Гвинеи даже объявили об открытии посольства России в гвинейской столице Малабо. Однако, по информации бельгийского новостного агентства Camer.be, заявление Гвинеи о скором открытии там российского посольства не соответствует повестке дня, утвержденной Министерством иностранных дел Российской Федерации. МИД России не спешит открывать посольство в стране, которая потенциально может считаться ненадежным партнером.

Как писал ранее TRT на русском, «вагнеровцы» увеличивают зону интересов в Африке. Список стран включает в себя Ливию, Судан, Центральноафриканскую республику (ЦАР), Зимбабве, Анголу, Мадагаскар, Гвинею, Мозамбик и, возможно, Конго. По оценкам аналитиков, такое наращивание присутствия на богатом ресурсами контингенте соответствует геостратегическому видению России.

Согласно российскому законодательству, деятельность ЧВК в РФ запрещена. О необходимости урегулировать статус ЧВК заявлял глава МИД России Сергей Лавров. В феврале 2021-го экспертный совет при комитете Госдумы по обороне создал рабочую группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях.

Обычно российские ЧВК, действующие за рубежом, зарегистрированы как ЧОПы или компании, занимающиеся военным консалтингом, и непосредственно не принимают участия в боевых действиях. Западные ЧВК имеют офисы, официальную бухгалтерию и контракты, поэтому их операторов зачастую называют контрактерами. Они, в свою очередь, могут привлекать наемников для неофициальных и деликатных миссий. ЧВК «Вагнера» официально не существует, хотя ее наемники выполняют задачи в интересах российских спецслужб и Кремля.