В магазинах Туркменистана появился новый прохладительный напиток – Bold Wild Edition со вкусом колючки, сообщает Turkmenportal.

Продукт выпускает компания Ýüpekçi. Следуя исконным туркменским традициям приготовления натуральных шербетов из фруктов и трав, производители создали новый напиток по оригинальному рецепту.

Вкус Bold Wild Edition отсылает к аутентичной туркменской кухне, где прохладный шербет был неотъемлемой частью застолья и отличным летним охлаждающим напитком, утверждает производитель.

Каждая хозяйка готовила его по собственному семейному рецепту, используя экстракты из цветов и травы с добавлением различных специй. Одна из таких трав, яндак – верблюжья колючка, издревле имеет большую ценность для туркмен. Ее длинные корни спасали от жажды странников, затерявшихся в пустыне, а из цветков умелые хозяйки варили мед. Приготовленный из яндака чай обладает тонизирующими свойствами, а благодаря высокому содержанию в растениях кальция, калия и других микроэлементов напиток обладает лечебно-профилактическим действием. Аромат этого растения узнаваем и в Bold Wild Edition. Как утверждают производители, для любителей напитков из натуральных трав Bold Wild Edition со вкусом колючки несомненно придется по душе.

На российских прилавках, тем временем, появилсяэнергетик, названный в честь семейства известных боевых ядов «Новичок». На сайте компании-производителя говорится, что напиток был разработан «в секретной химической лаборатории на территории Российской Федерации». Якобы изначально вещество создавалось для агентов спецслужб и военного спецназа. Цель – «увеличение выносливости и концентрации внимания, а также повышение эффективности при сложных мыслительных процессах». Энергетик поступил в продажу весной 2021 года.