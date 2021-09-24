Самым обсуждаемым итогом выборов-2021 оказался все-таки не масштаб фальсификаций, которому способствовало трехдневное голосование – официально из-за уже много раз выручавшего власть COVID. Больше всего шороху в медиа пространстве в этот раз навели все-таки «Новые люди», взявшиеся, по сути, из ниоткуда и сразу же набравшие 5,32% голосов, обеспечившие им в Госдуме 13 мест из 450.

Даже председатель ЦИК Элла Памфилова, озвучивая итоги официального подсчета волеизъявления граждан, отметила такое «расширение политического разнообразия». «…Проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентские партии, а пять парламентских партий», – сказала она. Кстати, может быть, даже из-за этой фразы, да и в принципе чудом нарисовавшихся процентов всех «преодолевших барьер» теперь выборные махинации в Сети называют «памфиловщиной», а не «чуровщиной» как раньше.

И как точно подмечает известный журналист Андрей Перцев: в России вдруг «оказалось, что избиратель неплохо голосует за голый бренд без ярких фигур и внятной идеологии». Ведь за партию, которую создал всего полтора года назад учредитель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, проголосовало сразу 3 млн людей.

Странные маневры

Главный вопрос, на который сейчас ищут ответ эксперты, журналисты и сами избиратели: в чем заключается внезапный успех «Новых людей»? Почему именно они, а не другие? Мнения здесь разделились. Одни утверждают, что «Новым людям» с их популистской предвыборной программой действительно очень сильно хотелось оздоровить Госдуму, которую при нынешнем спикере Вячеславе Володине называют «бешеным принтером» из-за количества вопиющих, но одобряемых законопроектов.

Другие говорят: дело все в том, что «Новые люди» воспринимаются как реинкарнация некогда популярного либерально-консервативного «Союза правых сил». И проголосовавший за них народ был рад встретить фактически «старых знакомых».

Также в СМИ часто попадается версия о том, что за раскруткой «Новых» на самом деле стоит «архитектор» нынешней внутренней политики Кремля Сергей Кириенко, который в свое время вместе с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой и создал блок СПС, подкрепленный Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом.

Однако первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен: дважды войти в одну и ту же реку нельзя, никакой реинкарнации быть не может. Кроме того, он отмечает: «СПС был объединением опытных и самостоятельных политиков, которые пошли на ситуативный альянс с Кремлем. «Новые люди» – это партия, список которой составлялся по принципу не просто системности, но и аполитичности, неучастия в деятельности какой-либо оппозиции. Исключение – Сардана Авксентьева».

Действительно, единственное узнаваемое на федеральном уровне лицо в списке «Новых» – это бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она известна тем, что, во-первых, победила в свое время на выборах единоросса. А во-вторых, после избрания попыталась показать настоящую демократию, где чиновник для народа, а не народ для чиновника. За это жители города ее очень любили и поддерживали. Но весной 2021-го Авксентьева неожиданно для всех, сославшись на состояние здоровья, подала в отставку, причем свой пост передала представителю «Единой России». А затем она также внезапно и бодро проявилась в политике уже федерального уровня. Однако стремительный успех малой партии СМИ связывают вовсе не с ней.

Сразу после появления «Новых людей» весной 2020-го пресса практически хором заговорила о поддержке данного проекта администрацией президента (АП), тем более что администрация президента одобрила тогда создание сразу нескольких «малых партий» с прицелом на выборы в Госдуму. И у такого мнения, помимо инсайдерских сообщений, есть несколько серьезных оснований. Например, партия заявила о себе как о партии новых, несистемных политиков. «Не быть сегодня новым – это моветон», – уверял на втором съезде член центрального совета, основатель движения родителей и учителей Артем Соловейчик. Но эти лозунги «не вяжутся» даже с их лидером Алексеем Нечаевым.

Секреты Полишинеля

По расследованию журналистов, основатель Faberlic «рвался» в политику еще в 1999-м – и тоже в выборы в Госдуму. А за полгода до того он зарегистрировал общероссийскую политическую общественную организацию «Русская линия», которая называлась так же, как и его компания на тот момент.

Другие интересные детали. «Русская линия» в 2007-м была ликвидирована по решению Минюста, не оставив какого-либо заметного следа в публичном пространстве. А первое время лидером «Новых людей» была директор по развитию сети Faberlic Ирэна Лукиянова, которая сложила свои полномочия без объяснения причин, после чего партийцы единогласно избрали господина Нечаева.

Близкий к администрации президента политтехнолог говорит, что Нечаев обсуждал политические проекты с АП еще до 2010-го, когда за внутреннюю политику на Старой площади отвечал еще Владислав Сурков. Аргументация у Нечаева была вроде такой: у Faberlic уже выстроена сеть бизнес-отделений по стране, так что проекту не пришлось бы разворачиваться в регионах «с нуля». Но тогда в Кремле идеей «основателя косметики» не заинтересовались.

Все изменилось, по сути, в 2018-м – после протестного голосования на региональных выборах, после серии стихийных митингов, когда власти поняли, что, если не перестроить партийный ландшафт, он перестроит себя сам. «Коммерсант», утверждая, что новый партийный проект обсуждался В АП с 2019-го, писал в 2020-м: «Новые люди» позвали «старых». Очевидно, имелся в виду «ряд известных медийных фигур и появление среди экспертов партии, уже тогда имевшей репутацию кремлевского проекта, либеральных политологов».

Кроме того, согласно построенной изданием хронологии, в 2019-м основатель Faberlic Нечаев вошел в центральный штаб путинского движения «Общероссийский народный фронт», а нынешний глава исполкома «Новых людей» Владислав Даванков (племянник сооснователя Faberlic Александра Даванкова) стал замгендиректора близкой к АП организации «Россия – страна возможностей», проводящей конкурс «Лидеры России». Примечательно, что наблюдательный совет «Страны возможностей» возглавляет президент РФ, в него входит и идеолог «Лидеров России» Сергей Кириенко.

Получается, Нечаев – «очень понятный» для нынешнего руководства внутриполитического блока АП человек, говорил источник The Bell. А по данным «Коммерсанта», в том числе по этой причине, Кремль помогал «Новым людям» ранее на региональных выборах «административным ресурсом».

По словам депутата Новосибирского горсовета от КПРФ Валерия Науменко, «Новые люди» в принципе вели лишь визуальную кампанию, заполнив город своими баннерами и рекламой на щитах.

«Новым людям» был дан зеленый свет для избрания хотя бы в одно законодательное собрание, иначе все трудозатраты Нечаева не оправдались бы, говорил в 2019-м близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей», к тому же реакция на бренд оказалась подходящей для удачного выступления на выборах.

Все всё понимают

Как отмечают журналисты The Bell, партия умеренно либеральных взглядов, не критикующая президента, с самого начала целилась в городской образованный средний класс – молодых людей от 18 до 30 лет, желающих эволюционных перемен и не готовых поддерживать радикальную несистемную оппозицию. «У коммунистов набор левых клише, у «Новых людей» – набор бизнес-клише», – так проккоментировал главный экономист «Эксперта РА» Антон Табах предвыборную программу «Новых людей».

А руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина и вовсе называет программу партии «фантазиями на тему прекрасного будущего»: «Программа написана так, будто у нас вообще нет никакой предыстории, нет людей, требующих еды и лечения, а только белый лист и очень много денег в казне. Можно сколько угодно предлагать отменить НДС, но пока проводятся такие пертурбации, страна как-то должна жить: как-то должны платиться зарплаты и обеспечиваться какое-то здравоохранение».

Также авторы издания «Медуза» в июле 2021-го открыто и аргументированно связывали данную партию с семьей совладельца банка «Россия» и участника списка Forbes Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина. Но публично эту связь с миллиардером Нечаев опроверг 20 сентября, то есть только после выборов.

Также независимая сеть наблюдателей «Голос», работавшая на выборах, отмечала благосклонность федерального телевидения по отношению к «Новым людям»: в предвыборный период почти 80% упоминаний партии на ТВ носили позитивный характер. Причем, как добавляли эксперты, даже у «Единой России» этот показатель был ниже.

Пятая партия или пятое колесо?

Но при этом, некоторые эксперты уверены, что еще в январе 2021-го в планы Кремля «Новые люди», так сказать, не входили в Думу. Об этом, в частности, писал «Коммерсант» со ссылкой на участников кремлевского семинара для вице-губернаторов. Задача непарламентских партий тогда состояла в следующем – обеспечить легитимность выборов и оттянуть голоса у оппозиции. Именно так пересказывали изданию слова чиновников инсайдеры из АП. Решение по ним было принято в последний момент, считает The Bell.

И тем не менее, «в телеге появилось пятое колесо». Очевидно, что эта пословица, по крайней мере, на данный момент, подходит ситуации, поскольку стратегия «Новых людей» в Госдуме пока неясна. Даже предвыборная кампания партии выглядела конъюктурно и неоднозначно: например, подавать документы для регистрации в Думу актив партии приехал на самокатах и скейтах, в чем эксперты сразу увидели символизм, поскольку это сезонный виде транспорта. А съезд «Новых людей» стал целым «политическим искусством»: манифест партии гости перформанса слушали под музыку Штрауса в исполнении оркестра из 102 человек – без скучных длинных речей, без сцен, как у всех других политиков.

Хотя политолог Илья Гращенков отметил, что, с точки зрения политтехнологий, программа казалась необычной и «прогрессивной». «Конечно, критики скажут, что это все не про реальную политику и выборы, гораздо эффективнее пообещать каждой бабе по мужику (программа ЛДПР) или раздать всем по 10-15 тыс. рублей, как отцы-основатели «Единой России». С другой стороны, программы эти вообще мало кто читает, а вот обладать документом, который бы мог лечь в основу уникального политического предложения на ближайшие 5-10 лет, должны все серьезные политические партии».

Известный политолог Константин Калачев справедливо подмечает: «Главный вопрос в том, сможет ли партия обрести и показать избирателям субъектность или станет бабочкой-однодневкой и закрепит мнение, что это просто партия новых людей «Единой России»».