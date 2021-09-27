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В роддомах Москвы информацию печатают на языках стран Центральной Азии
Буклеты, где крупно выделено упоминание про выплату за рождение каждого ребенка в столице, переведены на казахский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский языки
В роддомах Москвы информацию печатают на языках стран Центральной Азии
В роддомах Москвы информацию печатают на языках стран Центральной Азии / Others
27 сентября 2021 г.

В московских роддомах информацию о выплатах новорожденным печатают на языках стран Центральной Азии, сообщает Readovka.

Журналист Readovka обнаружил в московских роддомах стенды с информационными буклетами на нескольких иностранных языках, где крупно выделено упоминание про выплату в 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице.

Материалы этих буклетов размещены на сайте проекта «Роды в Москве». Они переведены на азербайджанский, английский, вьетнамский, дари, казахский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский языки.

В феврале 2020 года правительство Москвы опубликовало постановление №114-ПП о том, что родители новорожденного ребенка в Москве смогут получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, предоставляемого в столичных роддомах. После подписания постановления эксперты «Российской газеты» оценивали будущие выплаты в 700 млн рублей в год.

В середине сентября в московском метро появилисьуказатели на узбекском и таджикском языках. Пока речь идет только станциях «Прокшино» Сокольнической линии и «Лесопарковая» Бутовской линии, от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра «Сахарово».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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