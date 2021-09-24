Полиция Челябинска проверяет информацию о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей в зоопарке города, сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба мэрии уточнила, что ветеринарная служба зоопарка зафиксировала отравление бурых медведей Степана и Маши.

«Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли», – сказали в мэрии.

«Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление, и животные были отравлены умышленно – на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом общим весом в 7 кг», – добавила пресс-служба мэрии города.

По информации ветеринаров, две недели назад похожие, но менее выраженные симптомы отравления проявились и у бурой медведицы Бусинки, которую удалось спасти. Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени, а также косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

Сейчас зоопарк закрыт, на его территории работают сотрудники полиции. «Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности», – заключили в пресс-службе мэрии Челябинска.