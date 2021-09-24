ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В челябинском зоопарке отравили бурых медведей
Полиция города проверяет информацию о возможном умышленном отравлении двух животных. Двумя неделями ранее похожие симптомы отравления проявились у другой бурой медведицы
В челябинском зоопарке отравили бурых медведей
В челябинском зоопарке отравили бурых медведей / Others
24 сентября 2021 г.

Полиция Челябинска проверяет информацию о возможном умышленном отравлении двух бурых медведей в зоопарке города, сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба мэрии уточнила, что ветеринарная служба зоопарка зафиксировала отравление бурых медведей Степана и Маши.

«Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли», – сказали в мэрии.

«Сотрудники Челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление, и животные были отравлены умышленно – на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом общим весом в 7 кг», – добавила пресс-служба мэрии города.

По информации ветеринаров, две недели назад похожие, но менее выраженные симптомы отравления проявились и у бурой медведицы Бусинки, которую удалось спасти. Кроме того, в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени, а также косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

Сейчас зоопарк закрыт, на его территории работают сотрудники полиции. «Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности», – заключили в пресс-службе мэрии Челябинска.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us