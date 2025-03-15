ТУРЦИЯ
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Исламофобия — глобальная угроза
Развитые демократии неэффективны в борьбе с исламофобией, что ослабляет их институты и усиливает экстремистские силы, заявил представитель AK Parti Омер Челик
Исламофобия — глобальная угроза
Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик / AA
15 марта 2025 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением в связи с Международным днем борьбы с исламофобией. Он отметил, что атаки на исламские ценности являются проявлением ненависти, угрожающей не только мусульманам, но и всему цивилизованному миру.

Челик подчеркнул, что развитые демократии неэффективны в борьбе с исламофобией, что приводит к усилению влияния экстремистских сил и ослаблению самих демократических институтов. Он призвал мировое сообщество осознать, что борьба с исламофобией равнозначна защите универсальных человеческих ценностей.

«Президент Турции отмечал, что понятие «исламофобия» недостаточно, и определил позицию тех, кто разжигает эту ненависть на глобальном уровне, как «вражда к исламу», — заявил Челик.

Челик выразил обеспокоенность тем, что ненависть к исламу и культурный расизм продолжают распространяться в западных странах, отравляя общество на всех уровнях, включая политиков и госслужащих.

Он также сравнил идеологический фанатизм, направленный против мусульман, с террористическими методами ДАЕШ:

«Нет никакой разницы между экстремистской идеологией, которая атакует мусульман, и террористическими методами ДАЕШ», — заявил Челик.

В завершение он подчеркнул, что борьба с враждой к исламу — это задача всего человечества, и призвал западные страны и политиков взять на себя большую ответственность в этом вопросе.

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