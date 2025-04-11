Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии IV Анталийского дипломатического форума (АДФ), озвучил принципиальные позиции Анкары по ключевым мировым кризисам. В центре его речи — призыв к реформе международной системы, осуждение израильских действий в Газе и подчеркнутая роль Турции как регионального лидера и глобального посредника.

По словам президента Эрдогана, международное сообщество переживает кризис морали и управления. Он вновь раскритиковал структуру Совбеза ООН, повторив свою знаменитую формулу: «Мир больше пяти». По его мнению, нынешняя система не отражает реальные интересы и демографию человечества: «Человечество больше пяти. Модель, созданная после Второй мировой войны, больше не работает».

Говоря о Ближнем Востоке, турецкий лидер резко осудил действия Израиля в Газе, назвав происходящее «резней»: «Молчание по поводу израильских убийств — это соучастие. Международные структуры проваливают свою функцию. Это не просто трагедия палестинского народа, это подрыв всей системы международного права».

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не будет безучастным наблюдателем:

«Мы не просто жители этого региона. Мы его наследники и носители исторической ответственности. Мы были здесь тысячу лет и, с позволения Всевышнего, останемся на многие века вперед».

Он заявил, что Турция стремится к построению региона, основанного на «примирении, справедливости и развитии», а не на конфликтах и разрушении. «Мы хотим видеть Ближний Восток, где царят не кровь и слезы, а стабильность, процветание и взаимопонимание».

Анталийский форум, по словам Эрдогана, становится символом новой дипломатии: прямой, честной и открытой к диалогу. В нынешнем году он проходит на фоне войн в Украине и Газе, кризиса доверия к международным институтам и обострения глобальной конкуренции. Турция в этих условиях, подчеркнул президент, предлагает альтернативу — «внешнюю политику совести», ориентированную на мир, а не на власть.