В Якутии разводят насекомых, поедающих пластик

Якутские ученые выяснили, что черви могут утилизировать пластик. Как? Насекомые его едят. С Каждым годом потребление пластика увеличивается примерно на 8%. В странах Европейского союза перерабатывается около 25-30% пластика, в США — 8%, но к сожалению в большинстве развивающихся стран переработка пластика практически не осуществляется. Утилизация пластика с помощью насекомых может стать одним из вариантов решения проблемы мирового масштаба. #черви #пластик #trtнарусском