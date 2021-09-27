ПОЛИТИКА
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В Якутии разводят насекомых, поедающих пластик
Якутские ученые выяснили, что черви могут утилизировать пластик. Как? Насекомые его едят. С Каждым годом потребление пластика увеличивается примерно на 8%. В странах Европейского союза перерабатывается около 25-30% пластика, в США — 8%, но к сожалению в большинстве развивающихся стран переработка пластика практически не осуществляется. Утилизация пластика с помощью насекомых может стать одним из вариантов решения проблемы мирового масштаба. #черви #пластик #trtнарусском
В Якутии разводят насекомых, поедающих пластик / Others
27 сентября 2021 г.
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