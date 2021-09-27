По итогам на 27 сентября, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу. Во главе с основным кандидатом на пост правящего бургомистра Берлина Франциской Гиффей социал-демократы набрали 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель набрал 24,1%, став вторым. На третьем месте оказалось объединение «Союз-90» / «Зеленые» с 14,8%. Это, как говорят наблюдатели, самый яркий результат в истории «зеленых» на земельных выборах в Берлине.

Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов. В хвосте тянутся правопопулистская «Альтернатива для Германии» (10,3%) и Левая партия (4,9%). Явка составила около 76%.

В самом скором времени будут инициированы предварительные переговоры различных политических сил о формировании правительства ФРГ. Кто именно примет в них участие, не совсем ясно. Известно только то, что лидировать в соответствующем диалоге будет партия, набравшая большинство голосов.

Лидер СДПГ Олаф Шольц, который претендует на пост канцлера, уже заявил, что партию Меркель – ХДС/ХСС – даже не позовут для формирования коалиции в парламенте: по его словам, для альянса достаточно «Зеленых» и либералов. Вероятно, ближайший период станет самым темным для германских консерваторов, показавших наихудший результат.

Российское вмешательство

Гонка за места в Палате депутатов не обошлась без скандалов из-за процессуальных неурядиц. Некоторые германские избиратели оказались в глупой ситуации из-за нехватки и замены избирательных бюллетеней, а также из-за проблем с их последующей транспортировкой.

Граждане ФРГ были вынуждены прождать некоторое время и совершить свой гражданский долг только после официального закрытия избирательных участков в ФРГ. Именно по этой причине подсчет всех голосов продлился до самого утра 27 сентября.

Процесс голосования немного осложнился и тем, что параллельно в германской столице состоялся референдум по поводу национализации городского жилищного фонда. Сообщается, что свыше половины (57%) жителей Берлина поддержали инициативу, а 38% высказались против.

Пожалуй, самым ожидаемым скандалом стали сообщения о «российском вмешательстве».

Так, издание Welt провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Россия направила перед голосованием в ФРГ сотрудника своих спецслужб, который имеет реноме специалиста по дезинформации и проецированию интересов Москвы в зарубежных странах. Этот человек попытался «прикрыться» контактами с российским посольством. В самой дипмиссии отвергли сообщения и заявили, что этот человек прошел соответствующую аккредитацию.

В целом, Москва не ждет ничего хорошего от перетряски германского парламента. Так, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заметил: «С учетом того, что пост министра иностранных дел по германской традиции, как правило, отдают младшему партнеру по коалиции, есть вероятность получить министра от «Зеленых» или Свободной демократической партии». По его словам, это «не самая обнадеживающая перспектива во внешнеполитическом плане, хотя и от канцлера зависит очень многое».

Отношения без примеси

Большие надежды по поводу голосования, однако, были у турецкой общины. Из 60,4 млн человек, имеющих право голоса в Германии, почти миллион – этнические турки. Несмотря на то, что на предыдущих выборах явка среди диаспоры была не столь высокой, на этот раз большинство турецких граждан ФРГ мобилизовались, выразив твердое намерение отдать свой гражданский долг. Таким образом они хотели изменить что-то к лучшему в стране, которая считается локомотивом Европейского союза.

Один из лидеров местной турецкой общины Левент Ташкиран отмечал, что выборы дают возможность диаспоре выбрать своих представителей, которые смогут лучше решить их проблемы и внести свой вклад в улучшение отношений с Турцией. «В последние годы в политических партиях в Германии преобладали антитурецкие настроения», – констатировал он. Однако сейчас, по его словам, кризис с афганскими беженцами заставляет и Берлин, и Брюссель работать над отношениями с Турцией – игроком, который является единственным ключом к решению проблемы.

Незадолго до голосования Олаф Шольц, у которого есть все шансы стать канцлером, выразил намерение тесно сотрудничать с Анкарой. Он указал на существование крупной турецкой диаспоры в Германии, что гарантирует тесную близость двух стран. Качество этой координации, по его словам, видно даже в других уголках мира. Так, политик указал на то, что «турецкие войска выполнили важную обязанность по защите кабульского аэропорта во время эвакуации из Афганистана».

Шольц выразил уверенность, что новая коалиция должна приложить все усилия для улучшения отношений с Турцией. Однако вопрос заключается в том, насколько сильно это намерение будет наблюдаться и у других политических сил, которые станут элементами новой формулы власти в ФРГ.