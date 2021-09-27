Неправительственная организация Save the children в докладе «Когда я начну жить?» описала катастрофические условия, в которых живут дети в лагерях беженцев Аль-Холь и Родж в Сирии, контролируемых террористами ОНС/РПК.

По данным НПО, дети и подростки имеют минимальный доступ к образованию, занимаются тяжелым трудом наравне со взрослыми, страдают от насилия и становятся жертвами убийств.

«Масштабы насилия, лишений и травм, с которыми ежедневно сталкиваются живущие в этих лагерях дети, невозможно оценить», – отмечают исследователи.

Согласно их полевым сведениям, детское население, которое находится без сопровождения взрослых, составляет две трети от 60 000 жителей этих лагерей. С начала 2021 года только в Аль-Холе погибли 62 ребенка.

Самая распространенная причина детской смертности – травмы и гибель при пожарах, которые возникают в результате использования в палатках плиток для приготовления пищи и обогревателей. 11-летняя уроженка Таджикистана Самия, которая живет в лагере Аль-Холь с матерью и четырьмя братьями и сестрами, рассказала сотрудникам организации, что в мае масштабный пожар уничтожил 75 палаток.

В числе других причин: дети становятся жертвами убийств, сексуального насилия и других преступлений.

Согласно отчету НПО, многие развитые государства пренебрегают международными обязательствами по репатриации своих граждан, особенно детей.

Так, Великобритания репатриировала всего четверых из более 60 детей, которые находились в этих лагерях. Франция вернула домой лишь 35 детей, при этом по меньшей мере еще 320 детей остались в Сирии.

В последние месяцы такие страны, как Германия, Финляндия и Бельгия, завершили процесс возвращения матерей и детей и доказали, что при политической воле можно спасти жизни людей, отмечают в Save the Children.

С 2017 года вернулись в свои страны 1163 ребенка, в 2021-ом же произошло лишь 14 репатриаций. Хотя большинство населения этих лагерей составляют сирийцы и иракцы, доклад правозащитников затрагивает граждан из 60 стран.

В середине августа 2021-го в Сирии был обнаружен массовый крематорий, используемый силами Башара Асада для захоронения тел противников режима, писал TRT на русском.

О бессчетном числе преступлений режима Асада против сирийского народа за время гражданской войны говорят многие правозащитники, журналисты, активисты и те, кто побывал в застенках тюрем и чудом выжил. Так, в феврале в ходе слушаний в суде по делу полковника сирийской разведки Анвара Раслана и прапорщика Ияда Аль-Гариба стало известно, что силы режима заживо хоронили противников Асада. Факты преступлений подтверждаются и российскими правозащитниками – в апреле был опубликован доклад, созданный на основе более чем 150 интервью со свидетелями и пострадавшими сирийцами, которые бежали от войны в Ливан, Иорданию, Турцию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Россию.