Верховный суд аннексированного Крыма отказал Сохибе Бурхановой в апелляционной жалобе на решение российского Киевского районного суда о невыдаче тела ее мужа Наби Рахимова, который был убит сотрудниками ФСБ, пишет «Крым.Реалии».

«Как нам известно, никакой террористической акции не было. Рахимов был убит по месту его постоянного проживания, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Никаких других доводов, доказательств следователь в Киевском районном суде не привел», – цитирует издание адвоката Сияра Панича.

В мае 2021 года в селе Дубки Симферопольского района Крыма во время обыска сотрудники ФСБ застрелили гражданина Узбекистана Наби Рахимова. Его адвокаты Сияр Панич и Эдема Семедляева обратились в Главное управление Следственного комитета аннексированного Крыма с просьбой выдать тело Наби Рахимова для дальнейшего захоронения, однако ведомство им отказало и сообщило, что в отношении убитого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, Наби Рахимов вроде как стрелял по сотрудникам ФСБ, которые выполняли «оперативное задание».

После этого из Крыма выдворили супругу убитого Сохибу Бурханову, сейчас она находится в центре временного содержания в Краснодарском крае РФ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать Бурханову, но Верховный суд Крыма оставил в силе решение о ее принудительном выдворении в Узбекистан.

Наби Рахимов – уроженец Узбекистана, после поездки на родину в 2010 году власти возбудили против него уголовное дело о причастности к движению «Хизб ут-Тахрир». Он был объявлен в розыск и в 2013 году задержан в Москве. После его обращения в ЕСПЧ, суд потребовал от России выплатить ему компенсацию в размере 17 тысяч евро за судебные и моральные издержки. Семья Рахимовых переехала из Подмосковья в Крым в 2015 году.