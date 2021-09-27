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Российские военные заметили американский бомбардировщик над Тихим океаном
В пределах нейтральных вод в Тихом океане у границы России военные заметили бомбардировщик ВВС США В-52Н. Минобороны РФ подняло в воздух три истребителя Су-35С, которые сопроводили В-52Н над океаном. Хотя американский бомбардировщик не пересекал границы, в Минобороны заявили, что «нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено». #США #Россия #нейтральныеводы
Российские военные заметили американский бомбардировщик над Тихим океаном / Others
27 сентября 2021 г.
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