Почти 50% россиян готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

В опросе приняли участие более 1 тысячи человек человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Согласно результатам, 7% опрошенных в целом по России и 16% жителей сибирских регионов безусловно готовы переехать в новые города, а еще 41% готовы переехать при определенных условиях. Большинство (51%) не хотят жить в новых сибирских городах. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60%, а в самой Сибири – 32%.

По словам 29% участников исследования, они готовы переехать в новые сибирские города, если им гарантируют зарплату в два-три раза выше текущей. Около 12% опрошенных привлекают подъемные в размере более 1 млн рублей, а 11% заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой инфраструктуре.

При этом 44% россиян не хотят переезжать в Сибирь из-за плохого климата и слишком холодной погоды, еще 31% – из-за слишком далекого географического положения. Кроме того, 28% опрошенных категорически не хотят менять место жительства. 20% респондентов не верят, что смогут в новых городах зарабатывать больше денег, чем они получают сейчас.

Одобряют идею построить в Сибири новые города 40% россиян: по их мнению, это поможет решить демографическую проблему. 27% относятся к проекту негативно, полагая, что это будет напрасной тратой больших денег. Порядка 23% опрошенных не слышали об идее построить новые города, а еще 10% относятся к проекту безразлично.

С идеей построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до 1 млн жителей, которые должны стать научно-промышленными и экономическими центрами, Сергей Шойгу выступилв августе. Министр обороны РФ полагает, что города нужно сделать специализированными на определенной сфере деятельности, например на энергомашиностроении, лесопереработке или нефтехимии.