Мечеть города Уссурийск на Дальнем Востоке построена еще 10 лет назад, но, несмотря на это, мусульмане региона до сих пор не могут ее официально зарегистрировать, пишет «Золото Уссурийска».

Как заявил на пленарном заседании Национального собрания татар имам этой мечети Айдар Гарифуллин, в мечети регулярно проходят службы, но зарегистрировать ее местной мусульманской общине не удается.

По его мнению, на Дальнем Востоке «до сих пор распространены негативные представления о мусульманах». «Не учитывая объективные показатели, мы получаем заведомо отрицательное, предвзятое отношение к мусульманам», – сказал он.

Айдар Гарифуллин сообщил, что обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой провести во всех регионах России празднование 1100-летия принятия ислама татарами. «Хотелось бы, чтобы эта дата дала толчок к развитию ислама, открытию новых мечетей и медресе при них, поскольку невозможно вырастить здоровое поколение, не дав им духовно-нравственного воспитания», – отметил он.

Еще в 2015-ом мусульмане региона обратились за помощью в регистрации мечети к президенту России Владимиру Путину. Зарегистрировать религиозное сооружение не удавалось из-за проблем с документами: земля под ее возведение выдана организации, которая к моменту завершения строительных работ была ликвидирована.

Городские власти заявляют о том, что мечеть следует включить в муниципальную казну с целью оценки состояния объекта. Проведенные экспертизы показали, что при его возведении были нарушены границы выделенного земельного участка. По заверениям городской администрации, как только будут урегулированы земельные и юридические вопросы, здание включат в состав муниципального имущества и начнется передача объекта заинтересованным лицам.

В августе религиозная организация «Нур» Духовного управления мусульман Азиатской части России потребовала закрепить за ней права собственности на два здания в Комсомольске-на-Амуре, одно из которых – мечеть. Оба иска арбитражем Хабаровского края оставлены без рассмотрения до устранения недочетов. Истец требовал признать права собственности на мечеть площадью 537,7 кв. м и здание для размещения помещений гигиены при мечети площадью 283,4 кв. м.

Как писал ранее TRT на русском, сопредседатель международной ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов считает, что в Москве необходимо строительство новых мечетей. По его словам, в связи с трансформацией московского общества, вызванной миграционными процессами, в российской столице значительно увеличилось и количество мусульман. Поэтому властям следует серьезно заняться вопросом гармонизации межрелигиозных отношений, создав человеческие условия для верующих, независимо от конфессиональной принадлежности.

В мае стало известно, что мусульманская община на юго-востоке Москвы лишилась помещения, в которое были вложены немалые средства. В исламском центре, помимо пятничных намазов, проводились детские курсы, лекции и просветительские мероприятия для молодежи, в том числе направленные на противодействие экстремистской деятельности.