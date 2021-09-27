Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнера» начала набор новых наемников для работы в Мали, утверждает «Русская служба BBC».

Журналисты издания обнаружили объявления о новой работе на связанных с ЧВК страницах во «ВКонтакте», датируемых​​​​​​​ концом августа. Тогда же один из наемников сообщил журналистам, что в Мали они «заходят» уже сейчас. Набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае рядом с расположением 10-й бригады ГРУ Минобороны РФ (ГУ ГШ ВС РФ).

​​​​​​​Как отмечается, набор в ЧВК идет среди самых разных специалистов: переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, врачи общей направленности, инженеры, повара, водители. Востребованы и все военные специальности – особенно саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.

При этом в ЧВК не принимают граждан Грузии, а также всех, кто родился на территории Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), в том числе уроженцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также аннексированного Россией Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины.

В Мали за последние месяцы произошло сразу два государственных переворота. Кроме того, на северо-востоке страны все еще сохраняются сепаратистские настроения среди туарегов – в 2012 году там было провозглашено государство Азавад.

В середине сентября агентство Reuters сообщило о желании властей Мали пригласить в страну российских наемников. После публикации этой информации министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли заявили, что французская военная миссия в Мали несовместима с присутствием в этой стране наемников ЧВК «Вагнера». Критике возможный приход российских наемников в Мали подвергли также представители ряда других европейских стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

Впрочем, 25 сентября министр иностранных РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами. Он подчеркнул, что «деятельность военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги». «Мы не имеем к этому никакого отношения», – добавил Лавров. При этом Москва не признает сам факт существования ЧВК «Вагнера», а Уголовный кодекс России предусматривает наказание до 15 лет заключения за наемничество.

За последние годы стало известно о присутствии российских наемников в нескольких странах Ближнего Востока и Африки, в частности, в Сирии, Ливии, Судане, Центральноафриканской республике и Мозамбике. При этом, как сообщалTRT на русском на прошлой неделе, руководство ЧВК отказалось направлять наемников в Экваториальную Гвинею.